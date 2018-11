Novinky

10:16 - V podobném duchu se vyslovil i šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

10:14 - Kateřina Valachová (ČSSD) poslancům SPD navrhla, že pokud nechtějí o snížení růst platů hlasovat, mohou opustit sál. Okamuru obvinila z obstrukcí.

10:13 - Šéf Pirátů Ivan Bartoš se ohradil proti „zjevným lžím, které zazněly”. Připomněl podstatu pozměňovacího návrhu, který jeho strana předložila.

10:11 - Když byl Okamura upozorněn na nepřesnosti ve svém vystoupení šéfem poslanců ODS Zbyňkem Stanjurou, označil to za slovíčkaření.

10:06 - Okamura se rozhořčil na ostatní poslance, že jeho návrh neprošel a poslanci SPD nyní budou mít problém, jak hlasovat. „Budeme se muset přiklonit k tomu nejmenšímu nárůstu,” dodal. „My jsme si chtěli zamrazit a vy jste nám v tom zabránili,” dodal Okamura.

10:04 - Okamurův návrh na zamrazení platů neprošel.

10:00 - Debata byla ukončena, poslanci budou hlasovat

9:53 - Poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD) vzpomíná, jak minulosti v Senátu hlasovala o snižování platů zákonodárců. „V téhle chvíli je to gesto. Budiž, já pro něj hlasovat budu,” dodala.

9:46 - Komunistický poslanec Vladimír Koníček obhajoval nárůst mezd s tím, že může dojít k soudnímu napadnutí a argumentuje, že v rozpočtu jde o pakatelní položku.

9:35 - Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek se poslancům omluvil, že kdyby v minulosti neprosadil snížení platů, nemuselo dojít k současné situaci.

„Kdybych to tenkrát neudělal, ten ten problém teď nemáme. Lidská paměť je krátká a populismus některých bezbřehý,” dodal s tím, že on o platech poslanců rozhodovat nechce.

9:31 - Mikuláš Ferjenčík (Piráti) Okamurovi připomněl, že návrh SPD není dlouhodobým řešením a doplnil, že v roce 2021 by došlo k nárůstu platů o desítky procent.

9:25 - Svůj pozměňovací návrh představil rovněž předseda SPD Tomio Okamura. Ten prosazuje „zamražení platů politiků do roku 2021”.

9:19 - Jakub Michálek (Piráti) poslance seznamuje se svým pozměňovacím návrhem, podle něhož by se růst platů politiků odvíjel od průměrné mzdy v ekonomice.

Připomíná, že poslanci nyní pobírají vyšší platy než 98 procent občanů.

9:11 - Namísto omluvené ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové návrh představuje ministr vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD).

9:10 - Poslanci si odhlasovali, že mohou o návrhu rozhodnout. Obvykle ve čtvrtek probíhají pravidelné interpelace a schvalování norem ve 3. čtení je možné pouze ve středu a v pátek.

9:06 - Mnoho poslanců a členů vlády je z jednání omluveno. Přihlášeno je necelých 130 poslanců.

9:02 - Vládní lavice je zatím poloprázdná.

9:00 - Místopředseda Sněmovny Petr Fiala (ODS) zahájil mimořádnou schůzi.

Poslanci a senátoři letos berou základní plat 75 900 korun hrubého měsíčně. Od ledna by měli brát o dvacet procent víc, tedy 90 600 korun. Pokud by zvedli ruku pro nižší růst o devět procent, což zhruba odpovídá růstu mezd v nepodnikatelské sféře, byl by jejich základní plat 83 900 korun.

Základní plat bez funkčních příplatků přitom bere pouhá dvacítka z dvou set poslanců. K tomu každý zákonodárce pobírá paušální náhrady od 39 400 Kč do 53 500 Kč hrubého. A ty by se v případě razantního zvýšení platů zvedly na 47 100 až 63 900 korun hrubého.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů

FOTO: Martin Havelka, Novinky

SPD navrhla, aby se platy politiků na tři roky zmrazily, což však narazilo v rozpočtovém výboru. Piráti pak navrhují, aby se platy politiků odvíjely od průměrné mzdy v celé ekonomice, nikoliv pouze v nepodnikatelské sféře. Ani tento návrh nezískal v garančním rozpočtovém výboru podporu. [celá zpráva]