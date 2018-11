Barbora Zpěváčková, Novinky

Babiš řekl, že policie podezření z únosu v květnu 2018 vyvrátila a on má k dispozici dostatek fotografií, které ukazují na to, že o žádný únos nešlo.

„Žádný únos nebyl, mého syna nikdo neunesl. Byl na Ukrajině, byl i na Krymu a já myslím, že máme k dispozici dostatek fotodokumentace, která tyto sprosté, odporné lži vyvrátí,” prohlásil premiér.

„17. července 2015 mi volala policie, že našla mého syna v autě na dálnici, kde vykládal neskutečné věci, a na základě toho ho převezli do léčebny do Havlíčkova Brodu. Poprosil jsem o převoz do Národního ústavu duševního zdraví, kde jsem se seznámil s doktorkou Protopopovou,” pokračoval Babiš.

Lékařka Dita Protopopová je autorkou zprávy, která měla podle médií Babišovi mladšímu pomoci vyhnout se trestnímu stíhání v souvislosti s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo.

Nastudujte si, co to je schizofrenie

Neohlášenou návštěvu novinářů ve Švýcarsku označil za hyenismus. „Pokud někdo přijde do bytu a zneužije člověka, který má schizofrenii...Nastudujte si, co to je schizofrenie,” řekl premiér.

„Sprosťáci zpochybňují zdravotní stav mých dětí a dělají ze mě zrůdu, že jsem zneužil své děti. Větší sprosťárnu jsem nezažil,“ řekl. „Kamera v brýlích? Kolik to stojí? Připravovali to bývalí zaměstnanci rozvědky? Je to jasné načasování, sprostá lež a já to dokážu,“ dodal.

Reportáž byla podle něj úmyslně zveřejněna ve chvíli, kdy byl v zahraničí. „Na základě jedné lži se spustí tenhle veřejný lynč. To není Sarajevo, to je puč Palermo,” rozčílil se Babiš. V době zveřejnění reportáže byl na konferenci o Libyi právě v sicilském Palermu.

Na dotaz, proč byl jeho syn na Krymu, odvětil: „Všechno se dozvíte. Pan Protopopov poskytne interview, já se k tomu vyjádřím v jedné televizi v neděli večer.“

Petr Protopopov, manžel lékařky, měl údajně držet Babiše juniora na Krymu.

Video

Záznam: TK po setkání premiéra Andreje Babiše a amerického ministra energetiky Ricka Perryho

Premiér už v úterý prohlásil, že kauza je vymyšlená novináři. Ti se podle něj snaží destabilizovat politickou situaci v ČR odporným útokem na jeho děti.

Andrej Babiš mladší serveru Seznam Zprávy, jehož reportéři ho zastihli ve Švýcarsku, řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z Česka. Podle svých slov byl odvezen na ukrajinský poloostrov Krym anektovaný Ruskem. Babiš tvrdí, že jeho syn je psychicky nemocný a z Česka odjel dobrovolně. [celá zpráva]

Opoziční strany podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě a premiéra vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce. Ten k tomu nevidí důvod. [celá zpráva]