Renáta Bohuslavová, Novinky

Pro zvolení předsedou Senátu musí kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných senátorů. Kubera dostal 35 hlasů, Hampl 22 hlasů a Horník 18 hlasů. Celkem bylo z 81 hlasů 79 platných. 4 hlasy byly podle předsedy senátorského klubu ODS Miloše Vystrčila přeškrtnuté.

Horník si následně vzal hodinovou pauzu na jednání klubu, na kterém by se měli jeho členové poradit, kterého ze dvou postoupivších do druhého kola podpoří.

Senát musí podle Kubery bránit ústavu a demokracii



Kandidáti před volbou pronesli řeč. „Pozice Senátu je podle výsledků posílena. Hlavní poslání Senátu je obrana ústavy, demokracie a svobody. Spolupráce klubů bude fungovat, protože všechny kluby jsou v těchto otázkách jednotné,” zdůraznil ve své řeči Kubera a dodal, že u běžných zákonů si ale všechny strany nemusejí vždy rozumět.

Předseda Senátu podle něj zároveň musí udržovat komunikaci s prezidentem, premiérem i předsedou Sněmovny.

Ustavující schůze Senátu. V přední lavici senátoři ODS (zprava) Jaroslav Kubera a Miloš Vystrčil.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Horník ve své řeči poděkoval současnému předsedovi za ČSSD Milanu Štěchovi za důstojnou reprezentaci. Senát by se podle něj měl více otevřít lidem a především mladé generaci. „Měl by se stát moderní, dobře fungující konzervativní institucí při využití moderních technologií,” řekl Horník.

Před senátory podle něj stojí důležitý úkol, to je prosazení, aby Senát mohl zákony projednávat nikoli v měsíční, ale dvouměsíční lhůtě.

Hampl za prioritu považuje vztah k mezinárodním společenstvím. „Na první místě je pro mne mezinárodní zakotvení České republiky v členství EU a OSN. To neznamená, že bychom neměli být kritičtí, ale je třeba konstruktivní přístup,“ řekl ve svém projevu Hampl.

Noví senátoři složili slib



Na úvod schůze všechny přivítal končící předseda Milan Štěch (ČSSD): „Vítám mezi námi nově zvolené senátory a těm, co již nepokračují, přeji hodně štěstí.”

Po české státní hymně začali noví senátoři skládat senátorský slib. Mezi novými senátory jsou například neúspěšní prezidentští kandidáti Marek Hilšer, Pavel Fischer nebo Jiří Drahoš. Slib složil i bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) nebo bývalá poslankyně za TOP 09 Jitka Chalánková, která ze strany už vystoupila. Jakožto nejmladší ze zákonodárců četl slib pirátský senátor Lukáš Wagenknecht.

Již v úterý si nově zvolení senátoři převzali osvědčení.

Senátoři zvolení ve druhém kole voleb dnes převzali osvědčení. Ustavující schůze Senátu v jeho 12. funkčním období může zítra začít. ✅ pic.twitter.com/K9fCEozqem — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) 13. listopadu 2018

Pět místopředsedů



Senát si kromě předsedy bude volit i místopředsedy. Těch po deseti letech bude znovu pět, tedy o jednoho více než dosud, a to mimo jiné kvůli snaze zachovat zásadu poměrného zastoupení. Adepty jsou dosavadní předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), nynější místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL, Jiří Oberfalzer z ODS a Jiří Růžička z klubu Starostů.

O funkci místopředsedy by se ucházeli také Kubera a Horník v případě, pokud by neusedli do předsednického křesla. Hampl by se v případě nezvolení do čela Senátu stal znovu předsedou výboru pro záležitosti EU.