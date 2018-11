Novým předsedou Senátu je Kubera

Novým předsedou Senátu je Jaroslav Kubera z ODS. Senátoři ho zvolili ve středu ve druhém kole první volby 46 hlasy. Do druhého kola společně s ním postoupil Václav Hampl (za KDU-ČSL), který získal 24 hlasů. Kubera by předsedou Senátu rád zůstal celých šest let a zasadil se o to, aby Senát nebyl otloukánkem Sněmovny.