Zmrazit platy politiků? Výbor tomu dal červenou

To, aby se politikům zmrazily na tři roky platy, zřejmě Sněmovnou neprojde. Poslanci z rozpočtového výboru tomu ve středu dali červenou. Nesouhlasili ani s tím, že by poslanci měli v době nemoci dostávat jen 60 procent platu, jako to mají zaměstnanci.