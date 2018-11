zpe, Novinky

„Aby to měl každý doma, to není dobrý nápad. Nechceme, aby naše děti měly takové pokušení,“ prohlásil Babiš. Návrh Pirátů, kteří chtějí zlegalizovat pěstování pěti rostlin konopí, podepsalo téměř 40 poslanců napříč spektrem, mezi nimi i dva poslanci ANO.

„Nejsem schopen reagovat za celé hnutí, vím, že naši dva poslanci to podepsali, bude o tom debata,“ řekl Babiš.

Zároveň podpořil pěstování konopí pro léčebné účely. „Znám rodiče, kteří mají nemocné děti, třeba s roztroušenou sklerózou, a nic jim nepomáhalo. Rodič udělá vše, aby zachránil své dítě, takže to pěstují nelegálně,“ popsal Babiš.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) prý připraví komplexní novelu, která by takovým rodičům pomohla.

Alkohol větší riziko než konopí?

Pirátský návrh by uzákonil, že by si každý dospělý člověk mohl vypěstovat a sklidit až pět rostlin konopí bez jakéhokoliv trestního postihu. Podle návrhu by pěstitel mohl doma mít až 1250 gramů sušených květů vypěstovaného konopí. Mimo bydliště by lidé mohli u sebe mít 30 gramů konopí.

Piráti tvrdí, že konopí je méně nebezpečné než alkohol a tabák a ilegální status konopí je z hlediska drogové problematiky neospravedlnitelný. Argumentují také tím, že konopí pomáhá při léčení nemocí, ale pro lidi je složité ho legálně dostat.