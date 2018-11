Jiří Růžička, Právo

„Již je v terénu, hledá si místo, odkud by mohl bezpečně medvěda trefit a uspat. Záleží na tom, jestli se medvěd nechá vylákat do míst, kam se ho snažíme dostat,“ řekl v pondělí dopoledne Michal Bojda z olomouckého hnutí Duha.

V minulých dnech se medvěd, který na Valašsku již zabil přes třicet ovcí a koz, ale napadl také králíka, rozbořil včelí úly, poškodil ohrady a ploty a napáchal další škody, svým pronásledovatelům schovával. V kopcích se ztratil v asi dvacetikilometrové vzdálenosti od místa u Oznice, kam v předchozích dnech ochranáři původně umístili past.

Klec je jinde



„O víkendu jsme vyhodnotili všechny nové informace o výskytu medvěda a rozhodli jsme se klec, do které by se měl chytit, přemístit jinam. Již koncem minulého týdne vedly jeho stopy ke hřebenu Vsetínských Beskyd, tak jsme klec přesunuli blíže do této lokality,“ uvedl Bojda.

Pokud by došlo na uspání medvěda v terénu, musel by přitom být veterinář dobře chráněn, narkotizační šipkou ho musí trefit na nějakých 30 až padesát metrů. „Uspávací látka neúčinkuje okamžitě, po zásahu je medvěd schopen ujít ještě několik desítek i stovek metrů,“ upozornil Bojda.

Do klece v novém stanovišti nastražili ochránci přírody spolu s myslivci med, kukuřici a další dobroty, které by ho mohly přilákat. „Od klece do terénu jsme tahali pytle s rozkládajícími se vnitřnostmi vyvrženými z jelena. Medvěd má výborný čich, pachová stopa by ho mohla zaujmout a přivést ke kleci,“ popsal postup ochranářů Bojda. Pohyb šelmy by měly zmapovat i fotopasti, které v terénu myslivci a ochránci přírody rozmístili.

O medvěda projevila v minulých dnech zájem zoologická zahrada v Belgii, přechodně by mohl být po odchytu přesunut do záchranné stanice u Temelína.