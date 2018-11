ČTK

Bývalý člen místní rady ODS v Hranicích Ivan Bardoň řekl, že po rezignaci šestičlenné místní rady už místní sdružení ODS v Hranicích fakticky zaniklo. O dalším postupu příští týden rozhodne regionální rada ODS v Přerově.

Kritika předsednictva ODS je podle Bardoně postavena na mylném předpokladu, že v Hranicích vznikla koalice. „Nikdy nebyla uzavřena koaliční dohoda,” upozornil Bardoň, podle kterého bude město řídit uskupení několika politických stran a subjektů, které ale není klasickou koalicí. Má pouze programové prohlášení.

Na povolební spolupráci se v Hranicích domluvilo sedm z devíti stran a hnutí v zastupitelstvu. Jde o ANO, sdružení Naše krásné Hranice, Hranice pro život, Hranice 2000, komunisty, ODS s podporou Svobodných a SPD.

Předsednictvo ODS v týdnu místní sdružení v Hranicích vyzvalo, aby tuto koalici odmítlo, jinak by mohlo být zrušeno. Stranické usnesení z roku 2006 totiž spolupráci s komunisty zakazuje. V ČT to v neděli i předseda strany Petr Fiala. [celá zpráva]

Nejsme v koalici



Starostou Hranic na Přerovsku byl ve středu zvolen Jiří Kudláček (Naše krásné Hranice). Karla Vlasáková za ODS byla zvolena členkou městské rady. „My jsme se jako místní rada postavili za paní Vlasákovou a za to, že je v radě (města). Znovu jsme zopakovali, že žádná koalice nebyla uzavřena a nikdy nebude s KSČM a ani s SPD. Je to pouze programové prohlášení. Hned následující krok byl, že všichni členové místní rady včetně předsedy rezignovali. Tudíž formálně zaniklo místní sdružení Hranice a čeká se, co bude, protože v úterý je oblastní rada,” uvedl Bardoň.

Výzvu předsednictva odmítla i Vlasáková, lídryně za ODS v Hranicích. Poukázala na to, že není členkou ODS. „Kandiduji za ně čtvrté volební období, získala jsem za ně jako jediná mandát. Žádná koaliční smlouva se nepodepisovala, vytvořena byla pracovní skupina, jejíž cílem je rozvoj města,” řekla.

Bardoň dodal, že na protest proti nařízení předsednictva už první dva lidé v Hranicích ukončili členství v ODS. „Je to řešeno přes média. Nikdo z vedení nás neoslovil," podotkl Bardoň. Pozastavil se nad tím, že předsednictvo ODS stejně nepostupuje v případě Kladna, kde v koalici ODS spolupracuje s SPD. „Tam má ODS primátora, tudíž to vedení nevadí. Tady v Hranicích starostu nemáme, tak chtějí tvrdě udeřit,” dodal Bardoň.

Předseda ODS Petr Fiala v neděli v ČT uvedl, že ODS koalici s SPD nevytváří, ale jde o otázku politického vkusu, neboť žádné stranické usnesení to na rozdíl od KSČM nezakazuje.