Barbora Zpěváčková, Novinky

„Považuji za nehorázné, že nechtějí zabránit tomu, aby se navyšovaly platy poslancům o 20 procent. Je to skandální a je to ostuda,“ řekl Novinkám Babiš.

Zmiňovaná novela o platech ústavních činitelů leží ve Sněmovně od května.

Na dotaz, co s tím bude premiér dělat, odvětil, že bude chtít, aby se novela stihla schválit. „Máme poslance, kteří jsou nezávislí, ne vždy se řídí podle mých názorů. Já za sebe budu chtít, aby se to schválilo. Nevím, jak se k tomu postaví klub, ale máme držet principy, se kterými jsem zakládal hnutí,“ uvedl. Později doplnil, že klub bude pro vládní návrh hlasovat.

Novelu musí ještě schválit Senát



Celá situace vznikla v pátek ráno. Piráti navrhli, aby se novela o platech politiků zařadila na program listopadové schůze. Pokud totiž nestihne projít legislativním kolečkem do konce roku, platy politiků poskočí o dvacet procent.

To, aby se novela projednávala, ale neprošlo. Pro byli jen Piráti, SPD, jeden sociální demokrat, čtyři lidovci a dva poslanci z hnutí ANO. To má přitom ve Sněmovně 78 mandátů.

Faltýnek bez reakce



Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek na přímou otázku, co na kritiku od Babiše říká a proč ANO nezabránilo skokovému zvýšení, Novinkám neodpověděl a beze slova odešel do poslanecké jídelny.

Kvůli zvyšování platů svolávají mimořádnou schůzi Piráti a SPD.

Poslanci a senátoři letos berou základní plat 75 900 korun hrubého měsíčně. Od ledna by měli brát o dvacet procent víc, tedy 90 600 korun. Pokud by zvedli ruku pro nižší růst o devět procent, bylo by to 83 900 korun.

Základní plat bez funkčních příplatků přitom bere pouhá dvacítka z dvou set poslanců. K tomu každý zákonodárce pobírá paušální náhrady od 39 400 Kč hrubého do 53 500 Kč. A ty by se v případě razantního zvýšení platů zvedly na 47 100 až 63 900 korun hrubého.