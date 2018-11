zpe, Novinky

Projednat novelu, podle které by poslancům neposkočily platy o 20 procent, ale jen o devět, navrhl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

„Na programu této schůze máme i zákon o platech a dalších náležitostech ústavních činitelů, který, jak to teď vypadá, se při současném programu pravděpodobně nestihne projednat na této schůzi,“ řekl Michálek a navrhl novelu zařadit na jednání, které proběhne ve středu 14. listopadu.

Řídící schůze Vojtěch Filip (KSČM) ho vzápětí upozornil, že na středu návrh zařadit nemůže, protože podle pravidel lhůta pro zařazení uplyne až 15. listopadu. Michálek tedy navrhl zařadit novelu na pátek 16. listopadu, to ale poslanci odmítli.

Pro hlasovalo pouze 46 poslanců z řad Pirátů, SPD, několik lidovců, jeden sociální demokrat a dva poslanci hnutí ANO. Kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout zde.

Základní plat bude přes 90 tisíc



Znamená to tedy, že předloha nestihne projít celým legislativním procesem do konce roku a ústavní činitelé se mohou od ledna těšit na vyšší platy. Po případném schválení Sněmovnou je totiž na řadě Senát, který má na schválení třicet dnů. Poté ještě následuje podpis prezidenta.

Poslanci a senátoři letos berou základní plat 75 900 korun hrubého měsíčně. Od ledna by měli brát o dvacet procent víc, tedy 90 600 korun. Pokud by zvedli ruku pro nižší růst o devět procent, bylo by to 83 900 korun.

Základní plat bez funkčních příplatků přitom bere pouhá dvacítka z dvou set poslanců. K tomu každý zákonodárce pobírá paušální náhrady od 39 400 Kč hrubého do 53 500 Kč. A ty by se v případě razantního zvýšení platů zvedly na 47 100 až 63 900 korun hrubého.