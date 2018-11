kab, Právo

Okresní organizací Brno-venkov byl navíc zvolen jedním z pěti set delegátů. Bude tedy jedním z těch, kdo bude hlasovat o novém vedení. Jako bývalý statutární místopředseda však má ve straně vliv i kontakty, zapojit se tak může i do zákulisního vyjednávání, které se před hlasováním sjezdu obvykle koná.

„Už opravdu není čas na hrátky kdo s kým a proti komu. Soc. dem. potřebuje jasnou vizi programu a priorit pro voliče i vnitřní reformu pro svoje členy. Tak se budu dívat na kandidáty při volbě celého vedení,“ napsal Právu Hašek.

Fakt, že hodlá kandidovat do širšího vedení strany, zdůvodnil na Facebooku takto: „Vzal jsem vážně výzvu předsedy Jana Hamáčka, abychom budoucnost řešili na standardních stranických fórech, a kandidoval jsem na člena ÚVV ČSSD za okres Brno-venkov.“ V tajné volbě člena ÚVV Hašek obdržel 39 ze 43 hlasů.

Hezký večer z Okresní konference ČSSD Brno-venkov, vystoupil jsem dnes s programovými i vnitrostranickými náměty pro... Zveřejnil(a) Michal Hašek dne Středa 31. říjen 2018

„Skvělá reklama“

Pokud svou nominaci na sjezdu promění v mandát, stane se jedním ze 180 členů ÚVV. Počet členů se však možná vlivem nových stanov, které vedení ČSSD připravuje, sníží o polovinu.

Kritika platformy Zachraňme ČSSD, kterou Hašek založil v lednu a která podpořila Miloše Zemana na Hrad, se podle Škromacha vedení strany nevyplatila. „Byla to perfektní reklama a PR pro platformu jako diskusní skupinu. Takový zájem, jaký se objevil na našich stránkách a na internetu, jsme dlouho nezaznamenali. Jde to do tisíců,“ řekl Právu.

Platforma tlačí na to, aby si předsedu zvolili všichni členové ČSSD v přímé volbě a aby soc. dem. přistoupila k přeregistraci všech členů. Oba návrhy ÚVV i grémium ČSSD odmítly.

Přesto Škromach tvrdí, že předseda Jan Hamáček i místopředsedové Jiří Zimola, Roman Onderka, Martin Netolický a Jaroslav Foldyna mají zůstat. „Toto vedení by mělo podle mého názoru pokračovat i po sjezdu,“ podotkl.