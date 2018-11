zpe, Novinky

„Končící politici by neměli dělat žádné smlouvy. Neumím to posoudit, na magistrát nemám žádný vliv. Je to špatně, dělat na poslední chvíli nějaké smlouvy. Nemám žádnou kompetenci to řešit,“ sdělil Novinkám premiér.

Magistrát přihrál firmě smlouvy i přesto, že vazby mezi magistrátem a skupinou BigBoard vyšetřuje policie s podezřením na korupci. Upozornil na to deník Právo. [celá zpráva]

„Principy hnutí ANO paní Krnáčová zná, že jsme transparentní a chceme působit efektivně ve státní správě. Já se jí na to zeptám. Ale dozvěděl jsem se o tom od vás,“ dodal a hovor ukončil s tím, že je na konferenci a pospíchá.

Babiš v poslední době za Krnáčovou moc nestál, i když ji sám před čtyřmi lety nasadil jako lídra v Praze. Krnáčová původně přemýšlela nad tím, že by na post pražské primátorky kandidovala znovu, od Babiše ale nezískala podporu.

Pražskou kandidátku ANO vedl podnikatel Petr Stuchlík, hnutí skončilo v letošních komunálních volbách na pátém místě a podle dosavadních vyjednávání to vypadá, že bude v opozici.