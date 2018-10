ren, Novinky

„Zvažoval jsem, že bych si mohl vzít na ruce pouta a pásku na pusu, ale řekl jsem, že nebudu dělat teatrálnost a budu mluvit tak, jak je potřeba,” řekl na úvod jednání o vydání komunista Ondráček a následně citoval své výroky z rozhovoru pro portál Eurozprávy, na jehož základě Horáček trestní oznámení podal.

Sám však před poslanci neřekl, zda chce, nebo nechce být vydán. Pro jeho nevydání hlasovalo 80 z přítomných poslanců především z řad KSČM, SPD, ANO i ODS.

Poslanci se vydáním zabývali proto, že mají poslaneckou imunitu. Ta by se měla vztahovat především na výroky na půdě Sněmovny. Debata se tak vede především o tom, co vše může poslanec pod ochranou imunity říkat.

Podle předsedy poslanců klubu STAN Jana Farského se právě na tyto výroky Ondráčka imunita nevztahuje, protože to nepadlo na půdě Sněmovny, a Starostové tak jeho vydání podporují.

„Toto není věc, která se pod imunitu skrývá. Toto je prostá pomluva a policie nás požádala o vydání. Měli bychom vést odpovědnost za to, jak komunikujeme,“ řekl na plénu Farský.

Kalousek: Nepískáme spor Horáček–Ondráček



„Nepískáme tady spor Horáček–Ondráček. My rozhodujeme o žádosti policie. Nerad bych se nechal do tohoto sporu vlákat,” varoval šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na plénu s tím, že poslanci nerozhodují o vině, ale mají reagovat na policejní žádost.

„Budeme hlasovat pro, byť si myslím, že pomluvy se nemají řešit trestním oznámením, ale civilním právem. Tady je důležitá intenzita pomluvy a ta je skutečně mimořádná,” uvedl již před jednáním Kalousek.

Proti vydání Ondráčka byli naopak poslanci SPD. Podle předsedy uskupení Tomia Okamury by se naopak měl omluvit Michal Horáček, nikoliv Zdeněk Ondráček.

„Je to lhář, podvodník a manipulátor, který uráží voliče SPD,“ řekl na adresu Horáčka Okamura.

Pro to, aby Sněmovna Ondráčka nevydala, hlasovali již v září poslanci mandátového a imunitního výboru, tímto doporučením se ale všichni poslanci řídit nemusí. Proti vydání tehdy byli poslanci hnutí ANO, KSČM, SPD a Marek Benda (ODS). [celá zpráva]

Většina členů poukazovala na stanovisko Ústavního soudu, podle kterého musí politicky exponované osoby snést větší veřejný tlak.

Proti vydání se v úterý vyjádřili i lidovci. „Převážil názor, že budeme respektovat doporučení mandátového a imunitního výboru,“ řekl šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Ondráček: Horáček býval vekslák a spolupracovník StB



Trestní oznámení na Ondráčka podal textař a neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček za tvrzení o tom, že Horáček byl vekslák a spolupracovník StB.

„Horáček je podle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník StB s krycím jménem Sázkař. Takový člověk je mi ukradený. Jeho výlevy moudrostí nevyhledávám, ale dostávají se ke mně a pak na některé reaguji,“ řekl loni v prosinci Ondráček.

Oba muži se dostali do veřejného sporu poté, co KSČM prosazovala bývalého příslušníka pohotovostního pluku Ondráčka, jenž v roce 1989 zasahoval proti demonstrantům na Václavském náměstí, do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Předsedou komise se nakonec nestal.

Horáček se ještě před rozhodnutím proti jeho nominaci postavil. Pravicoví politici a tisíce lidí na náměstích proti Ondráčkovi protestovali a poslanec poté odstoupil. [celá zpráva]