Oldřich Danda, Právo

Proč nebudete v pražské vládě?

Naše koalice Spojené síly pro Prahu (STAN a TOP 09) poslala do rady nejlepší odborníky. Získali jsme klíčovou gesci územního rozvoje a nejlepším naším kandidátem je docent Hlaváček, významný český urbanista, který v gesci prvního náměstka odvede významný kus práce. Sliboval jsem, že pokud uspějeme, tak budeme dávat lidi do křesel podle jejich kvalifikace, a ne podle stranické průkazky.

Ale zároveň teď voliče matete. Když jste byl lídrem, měl byste být i ve vedení

města.



Já jsem chtěl být primátorem, ale volby jsme nevyhráli. Piráti to postavili tak, že buď budou mít primátora, nebo zbourají koalici.

Ale mohl jste být náměstkem.



Budu předsedou zastupitelského klubu a podle koaliční smlouvy budu mít klíčový vliv na fungování koalice. Mohl bych být náměstkem pro územní rozvoj. Ale připadalo by mi to trapné, kdybych zabíral takovou pozici, když na ni máme skutečného odborníka.

Já jsem politik, budu se starat o politické věci a vyjednávat politické kompromisy. V žádném případě z pražského magistrátu neodcházím. Podobný model zvolil i pan Čižinský. To bude vyvážené. Panu Hřibovi to umožní efektivně vládnout. My ho budeme podporovat, přijde mi to jako nejefektivnější, aby pan Hřib měl svou autoritu a mohl vést radu.

Ustupujete proto, abyste Hřibovi nestínili?



Myslím, že to takto může lépe fungovat i lidsky, když pan Hřib jako začátečník v politice bude řídit městskou radu. Má tam od nás nejlepší odborníky. A my s panem Čižinským budeme pomáhat, aby to fungovalo.

Lídr Pirátů Zdeněk Hřib (vlevo), předseda TOP 09 a lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (uprostřed) a lídr Prahy Sobě Jan Čižinský vystoupili 22. října 2018 v Praze na tiskové konferenci po společném programovém jednání.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Je to lepší, než abyste od začátku spekulovali, že pan Hřib má pod sebou úspěšného starostu a šéfa politické strany a čekali, kdy se tito

tři do sebe pustí a jakou má pan Hřib vlastně autoritu.

Zůstáváte europoslancem, nebo to bude pirátům stále vadit?



Funkce předsedy klubu je bezplatná, a tak zůstávám europoslancem.

Budete v květnu znovu kandidovat do europarlamentu?



Tuto ambici teď nemám, ale musím si to promyslet a prodiskutovat se spolustraníky.

Nebude vadit v TOP 09, že nebudete v pražské radě?



To, co jsme domluvili, je teprve návrh, který musí ještě schválit naše předsednictvo.

Podle průzkumu STEM klesly preference TOP 09 na dvě procenta. Co na to říkáte?



Nechci průzkum přeceňovat, ale stejná agentura před komunálními volbami naší pražské koalici odhadovala skoro o pět procent míň, než pak získala (koalice STAN a TOP 09 získala 16,28 procenta).