Denisa Doležalová, Právo

Vedení centrálního ostravského obvodu odstranění sochy odmítlo. Pavlík však má možnost se ještě v úterý 30. října účastnit mimořádné rady obvodu, kde může s radními odstranění sochy znovu řešit.

„Já vidím jediné řešení, a to odstranění sochy, která nemá s mou matkou nic společného. Paní starostka mi řekla, že návrh na odstranění sochy přednesla včera (ve čtvrtek) na radě obvodu, ale že to radní odmítli s tím, že není pro to důvod, že socha je pěkná. Takže prý není důvod nic měnit,“ řekl po schůzce novinářům Adam Pavlík. Dodal, že o odstranění sochy bude usilovat stále.

Podle Pavlíka se socha jeho matce vůbec nepodobá a žádá její odstranění. Autor sochy si za svým dílem ale stojí.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

„Chci ty lidi z rady, kterým se ta socha líbí, vidět osobně. Chtěl bych se jich zeptat, co se jim na tom líbí, takže v úterý tam dorazím a poslechnu si jejich názory osobně,“ řekl Pavlík.

Dodal, že byl původně rád, když z obvodu přišla nabídka na vytvoření sochy na památku jeho matky. „Pro mě to byla obrovská pocta, že by měla vlastní sochu, avšak konečný výsledek je prostě tragický. Pan sochař netrefil tu mamku v ničem. Mamka byla neskutečně veselá, a on ji tam vyobrazil jako 80letou stařenu zničenou životem,“ zlobil se syn zpěvačky.

Socha se nebude ani opravovat



Z rodiny ani svého okolí prý nezaznamenal jediného člověka, kterému by se socha líbila. Všichni mu prý říkají, aby se postaral o to, aby socha šla pryč. „Já jsem připraven i na to, že půjdu a sám tu sochu celou zahalím. To jsem řekl i paní starostce. Právní cestou jít nechci, to je běh na spoustu let. Nicméně já stále věřím, že se dohodneme,“ shrnul Pavlík.

Starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová (Ostravak) potvrdila čtvrteční jednání ohledně odstranění sochy. „Avšak rada obvodu neprojevila zájem toto učinit. Tedy většina členů rady neprojevila zájem odstranit sochu. Toto jsem dnes (v pátek) panu Pavlíkovi sdělila s tím, že on řekl, že to chce ještě osobně probrat s radními, takže se sejdeme na mimořádné radě v úterý,“ řekla Bernfeldová Právu.

Strávil jsem prací na soše mnoho času. Věra Špinarová svou podobu také často měnila, nebylo jednoduché vše spojit dohromady autor sochy David Moješčík

Dodala, že celá situace tedy není ještě uzavřená. Opravit podle ní socha z technických důvodů nelze. „Jak už jsem říkala, každé umělecké dílo vyvolává v lidech jak pozitivní, tak negativní ohlasy a pak vznikne i ta vlna kritiky na odstranění díla, a tím pádem rada řekla, že odstranění sochy není na pořádku dne,“ shrnula starostka.

Sochu na přání obvodu vytvořil sochař David Moješcík, který je také autorem dalších dvou soch v historickém jádru Ostravy. Vytvořil jednak podobiznu hudebního skladatele Leoše Janáčka s liškou na Jiráskově náměstí a také sochu písničkáře Karla Kryla před budovou Českého rozhlasu. Je také autorem sochy Levitace v Ostravě-Svinově a spoluautorem pražského pomníku Operace Anthropoid. Samotný sochař si za dílem stojí.

„Strávil jsem prací na soše mnoho času, zhlédl jsem spoustu koncertů, filmů, dokumentů a prohlédl mnoho fotek. Věra Špinarová svou podobu také často měnila, nebylo jednoduché vše spojit dohromady,“ řekl Moješčík při odhalování sochy.