Na jednání předsednictva ČSSD i ÚVV jste dostal čočku. Chcete vůbec pokračovat v pozici prvního místopředsedy?



Já byl zvolen prvním místopředsedou na únorovém sjezdu delegáty, nikoliv členy předsednictva nebo ÚVV. Delegátům sjezdu se zpovídám a skládám účty. Není to tak, že bych nechtěl slyšet hlas předsednictva a ÚVV. Ale oba orgány byly ustanoveny v březnu 2017 za vedení Bohuslava Sobotky a statutárního místopředsedy Milana Chovance. Byly průvodci časem toho, jak soc. dem. klesala. Kritiku jejich členů vnímám, ale není to věc, kvůli které bych se šel oběsit.

Takže pokračovat budete až do sjezdu v březnu. Budete tam chtít mandát obhájit?



Chci si promyslet, jak pokračovat a v jaké pozici. Je vyčerpávající bojovat proti spolustraníkům na předsednictvu a ÚVV.

Zvážíte kandidaturu na předsedu strany?



Není přece vyloučena žádná možnost. Nechci vám lhát. Nikdy neříkej nikdy. Uvidím, jaká bude nálada ve straně. Nemám pocit, že za všechno můžu já a neformální platforma Zachraňme ČSSD. Vadí mi, že někdo uráží poctivé řadové členy strany, kteří nemají možnost účastnit se okresních konferencí a výborů, ale rádi by řekli svůj pohled na věc v diskusní platformě Zachraňme ČSSD.

Já jsem na ÚVV řekl, že platforma je jejich černé svědomí. Protože to byli oni, kdo od roku 2013 likvidovali vnitrostranickou diskusi. Lidé se báli cokoliv říct, aby nebyli vyloučeni ze strany. Ti lidé se začali po loňském výprasku ve sněmovních volbách nadechovat a doufali, že konečně budou moci do směrování strany něco říct. A já jim to nebudu brát.

Může vůbec váš tandem s Hamáčkem fungovat?



Já s Honzou Hamáčkem nemám problém. To nebyla kritika od Jana Hamáčka, ale od členů ÚVV a předsednictva. Já se spolupráci nebráním. Ale musí to být spolupráce a tahání za stejný konec provazu. Nemůže to být o tom, že jeden tahá a druhý si připravuje smyčku. A to platí pro nás pro oba.

Požádal jste o důvěru, nakonec se o vás nehlasovalo. Údajně byste důvěru nedostal a členové ÚVV z vás nechtěli dělat mučedníka.



To je asi docela přesné. Jan Hamáček to ode mne věděl už týden, řekl jsem mu, že pokud on požádá o důvěru, tak se cítím být povinován o ni požádat také, protože jsme byli zvoleni jako tandem. Nemohl bych být zbabělec. Ať měli členové ÚVV jakoukoli motivaci, tak je mi to líto. Bojí se přihlásit k názoru a odpovědnosti. Já se nebojím. Nadále budu říkat to, co si myslím, že je správné pro ČSSD.

Řekl jste, že by se měli vyměnit ministr kultury Staněk a ministr zahraničí Petříček. Není divné vyměnit Petříčka po pár dnech ve vládě?



O panu Petříčkovi jsem se bavil s předsedou Hamáčkem ještě předtím, než ho prezident do funkce jmenoval. Byl čas, aby předseda jeho nominaci stáhl.

Uznávám, že teď bychom vypadali jako blázni. Problém je, jak jeho nominace působí na veřejnost. Pan Petříček bude vždy působit jako tajemník pana Pocheho.

A co se Staňka týká – protože jsem slyšel, že jsem si řekl o jeho místo ministra –, je to jinak. Já předsedovi řekl, že pokud by k nějaké rekonstrukci vlády přistoupil – a nebavili jsme se o žádném konkrétním ministerském postu –, že tentokrát chápu, že nám teče do podpalubí a že bych mohl nastoupit i já. Pokud by to bylo třeba a pan předseda to chtěl.

Takže byste se už vstupu do vlády nebránil.



Tak to je. Před půlrokem mi spolustraníci vyčítali, že do vlády nechci a že se zříkám odpovědnosti. Je humorné, že mi titíž spolustraníci vyčítají, že bych chtěl Honzovi Hamáčkovi ve vládě pomoct. Ale opakuji, není to kvůli ambicím, straně bych mohl být prospěšnější v podpalubí a práci na obnově značky ČSSD.

Pohořel jste s návrhem na přeregistraci členů...



Pohořel jsem ve všech návrzích. Mrzí mě to, protože bychom si měli říct, kolik nás ještě je. Asi jim vyhovují ty bývalé stavy, protože vytvářejí pro některé kraje lepší pozice pro kvóty na delegáty sjezdu. Vím, že v řadě krajů černé duše jsou a přeregistrací jsme se jich mohli zbavit.

Před rokem jste řekl, že by ČSSD mohla prodat Lidový dům. Oprášíte tento návrh nyní, když se opět ozvali dědici právníka Altnera požadující 338 miliónů korun?



Jestli bychom se měli rozhodnout, zda obětovat aparát strany, tedy dlouholeté tajemníky, kteří jsou v první linii v kontaktu s veřejností, nebo Lidový dům, tak bych si vybral Lidový dům. Vím, že je to perla soc. dem., proto uděláme vše, abychom o něj nepřišli. Spor může ještě trvat. Právní cestou se chceme domoci rozsudku Nejvyššího soudu.