Do babyboxu v Českých Budějovicích někdo odložil holčičku

Do českobudějovického babyboxu, který je na budově tamní záchranné službě, v noci na středu někdo odložil novorozenou holčičku. Dítě je podle ředitele jihočeské záchranné služby Marka Slabého na první pohled zdravá a váží zhruba čtyři kilogramy. Novorozenec je prvním dítětem odloženým do speciální schránky v Českých Budějovicích a letošním 16. odloženým v Česku do babyboxu.