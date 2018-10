Renáta Bohuslavová, Novinky

„Byla to vnitrostranická diskuze a já nepředpokládám, že z ní budou nějaké konkrétní závěry. Byla to klasická politická diskuze v přátelské atmosféře, občas vyhrocenější, ale to není ani poprvé ani naposledy, kdy takto diskutujeme. Byla to diskuze otevřená a přímá, jak to v demokratické straně má být,” uvedl po jednání předseda ČSSD Jan Hamáček.

Konkrétní reakce, dotazy a kritiku členů novinářům sdělit odmítl s tím, že si nechce informace sdělovat přes média.

Proč tak dlouho tlačil Pocheho?



Jednání začalo zhruba v 17 hodin a trvalo téměř dvě hodiny. Podle informací Novinek se ale ocitl předseda strany Jan Hamáček pod palbou dotazů směrem k vládě a fungování strany a debata byla místy velmi kritická.

Otázky směřovaly především na to, proč tak dlouho lpěl na Miroslavu Pochem jako ministru zahraničí. Členové krajských organizací zároveň lídra strany vyzvali k přeregistraci členů, aby se zjistilo, kolik jich skutečně strana má, jelikož se hovoří o tom, že je v ní mnoho tzv. černých duší a řada neaktivních členů. Další výzvy směřovaly k rekonstrukci vlády, konkrétně těch za ČSSD.

Na jednání byl přítomen i první místopředseda strany Jiří Zimola. Dále se jednání účastnili býlalý místopředseda a jihomoravský hejtman Michal Hašek, ministr zemědělství Miroslav Toman, bývalý poslanec Karel Šplíchal či bývalý senátor Zdeněk Škromach.

ČSSD v nedávných volbách obhájila jediný senátorský mandát ze 13, nedařilo se jí ani na komunální úrovni, kde přišla o místo v zastupitelstvech v Praze či Brně a výrazně ztrácela i ve zbytku republiky. Hamáček, který výsledek označil za odraz ode dna po loňských sněmovních volbách, musí spolu s místopředsedy v březnu obhajovat funkci ve vedení na sjezdu.

Hašek: Jsme srdcaři



Platforma zachraňme ČSSD vznikla v lednu 2018. Záměrem je podle jejích členů iniciovat diskusi uvnitř strany. „Je to neformální platforma, nikoli mocenská. Jsme lidi, kteří jsou v sociální demokracii více než 20 let. Troufnu si říct, že jsme srdcaři,“ prohlásil v lednu na založení platformy Hašek.

Dále za ní stojí například bývalý senátor Zdeněk Škromach, poslanec Jaroslav Foldyna nebo hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Letos platforma třeba neúspěšně navrhovala přímou volbu předsedy ČSSD.

O víkendu čeká ČSSD v Hradci Králové jednání ústředního výboru, který bude diskutovat o výsledcích komunálních a senátních voleb.