Rozner tábor označil za „neexistující pseudokoncentrák“, Okamura pak prohlásil, že Lety byly místem, které „většinou nikdo nehlídal, a lidé se tam mohli volně pohybovat“.

Policie případ prověřovala kvůli podezření ze spáchání trestného činu popírání a schvalování genocidy.

Trestní oznámení na Roznera s Okamurou kvůli výrokům podalo více lidí. Případ prověřovala policie v hlavním městě.

Poslanec SPD Miloslav Rozner

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Zařízení v Letech fungovalo od srpna 1940 jako takzvaný kárný pracovní tábor. Od ledna 1942 se změnil na sběrný tábor a od srpna na koncentrační.

Od té doby do května 1943 prošlo táborem v Letech 1308 Romů, a to mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zahynulo a přes 500 bylo převezeno do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Na místě tábora později vyrostl velkokapacitní vepřín, který se kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) rozhodl odkoupit. Na jeho místě vznikne památník.