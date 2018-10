Barbora Zpěváčková, Novinky

Funkce předsedy Senátu podle gentlemanské dohody náleží nejsilnějšímu senátorskému klubu. Tím je zatím ODS a hnutí STAN, oba jejich kluby zatím čítají 16 senátorů. Rozložení se však ještě může změnit. Nezávislí kandidáti se totiž mohou ke klubům ještě připojit.

O možném šéfovi Senátu budou ODS, STAN a lidovci, jejichž klub má 15 senátorů, jednat v pondělí večer. Občanští demokraté si stojí za tím, že horní komoru by měl vést dlouholetý teplický primátor a místopředseda Senátu Jaroslav Kubera.

Kubera je favoritem, říká Vystrčil



„Pro mě je jednoznačným favoritem, pokud budeme nejsilnějším klubem. To je jednoznačná varianta, se kterou bychom vstoupili do jednání,“ sdělil Novinkám šéf senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

Kubera podle něj vyhovuje všem nárokům. „Navíc dělá místopředsedu Senátu, je to logický postup,“ dodal Vystrčil. Řekl ale, že ODS nechce mít šéfa Senátu za každou cenu. „Buď se shoda najde, nebo nenajde. Naším cílem je dělat dobrou politiku,“ zdůraznil.

Když někdy poslouchám pana Kuberu, mám pocit, že mi je stydno, že jsem taky senátor Petr Šilar (KDU-ČSL)

Právě jméno Kubery by mohl být pro někoho problém. Část senátorů mu vyčítá, že je povahou spíše showman než jeden z nejvyšších ústavních činitelů.

„Já osobně pana Kuberu nepreferuji. Jeho výstupy v Senátu neodpovídají budoucímu předsedovi. Někdy si ho poslechněte. Když někdy poslouchám pana Kuberu, mám pocit, že mi je stydno, že jsem taky senátor,“ rozesmál se šéf klubu KDU-ČSL Petr Šilar.

Kubera se proslavil například tím, když v Senátu brojil proti zákazu kouření. Na jednání horní komory dorazil s cigaretou v nadživotní velikosti. Netají se tím, že on sám je vášnivý kuřák.

Senátor Jaroslav Kubera (ODS) se netají tím, že je náruživý kuřák.

FOTO: Barbora Zpěváčková, Novinky

Šestnáct senátorů stejně jako ODS mají zatím i Starostové a nezávislí, a tím pádem si také nárokují předsednické křeslo. Budou do něj navrhovat Zbyňka Linharta nebo Jiřího Růžičku, který byl zvolen za koalici STAN a TOP 09. „V senátním klubu se ctí seniorita. Za sebe tam vidím dva kolegy - kolegu Linharta a Růžičku,“ řekl Novinkám šéf hnutí STAN Petr Gazdík.

Následně to potvrdil i předseda senátorského klubu Jan Horník. „Musíme hledat nějaký konsenzus, aby měl budoucí předseda silný mandát. Za mě to kolega Kubera nemůže být. Před čtyřmi lety to Milan Štěch měl, ale ty poslední dva roky už moc ne hlavně kvůli tomu prohlášení čtyř ústavních činitelů vůči Číně,“ podotkl Horník.

Štěch vedl Senát od roku 2010. Po letošních senátních volbách ale ČSSD už nebude nejsilnějším klubem. Z 25 senátorů sociálním demokratům zbyde pouhých 13.

Ve hře je i Horská



Růžičku i Linharta by mohli podpořit lidovci. „Oba jsou velmi kvalitní,“ zhodnotil Šilar. Zároveň ale zdůraznil, že vítězem voleb je ODS, a proto je na tahu.

Lidovci budou jako místopředsedkyni Senátu navrhovat Miluši Horskou. Kdyby se k jejich klubu někdo připojil a byli by nejsilnější, Horská by byla adeptkou i na vedení Senátu.

Ustavující schůze Senátu se bude konat 14. listopadu. Do té doby by se nově zvolení senátoři měli rozhodnout, k jakému klubu se připojí. Na této schůzi také padnou oficiální návrhy na to, kdo by měl být předsedou Senátu.