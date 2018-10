ok, Novinky

„Umím si ve vedení senátu představit více lidí. Já jsem hejtmanem a nevím, která povinnost je větší, zda být předsedou senátu, nebo dále hejtmanem. Funkce nechci spojovat a více mě láká dotáhnout práci v kraji,“ konstatoval Čunek.

„Jaroslava Kuberu bych podpořil, je tam déle. Jak v senátu, tak i v politice,“ podotkl hejtman, který senátní volby vyhrál již v prvním kole. Kubera, který se také zúčastnil diskuze, nechce o sobě coby předsedovi senátu zatím spekulovat.

Senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera (ODS)

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Zvyk je takový, že nejsilnější klub má předsedu. Vůbec zatím nekalkuluju s tím, že budu ve vedení senátu. Byla by to ale čest,“ sdělil Kubera, který končí ve funkci primátor Teplic. Podle něj to ovšem není kvůli vítězství v senátu, ale poslední kapkou bylo zavedení GDPR. Zároveň zkritizoval volební kampaně na sociálních sítích, které on nemá a nepotřeboval je.

Jednokolový senát?



Oba diskutující se shodli na tom, že by nebyli proti, kdyby byly volby do senátu jednokolové. Čunek si přisadil, že jeho výhra už jednokolová byla. Na otázku, proč si myslí, že prohrála ČSSD, Kubera zmínil vedení kampaně. „Slib dopravy zadarmo? Nezabralo to, je to populismus, voliči nejsou hloupí. ČSSD ovšem patří na politickou scénu, vždyť je to náš soupeř,“ vysvětlil Kubera a vyslovil přání, aby se ODS dařilo i v následujících evropských volbách.

Čunek poděkoval odcházejícímu předsedovi strany Pavlu Bělobrádkovi za práci a uvedl, že svou roli zvládl dobře. „Budeme se nyní poohlížet po lidech se zkušeností,“ uzavřel.