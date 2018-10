zpe, Novinky

V Praze, která byla pro Andreje Babiše klíčová, skončilo ANO až na pátém místě. Lídr kandidátky Petr Stuchlík dostal 62 651 hlasů. Původní lídr Patrik Nacher jich dostal 63 251, exministr financí Ivan Pilný 63 037.

Změnu, se kterou Babiš přišel tři měsíce před volbami, podle informací Novinek neprosazoval ani tak sám premiér jako spíše mediální poradci z jeho okolí. Ti si údajně dělali průzkum, podle kterého Pražané v čele hlavního města chtějí manažera, a ne politika. Navíc se objevily i pochyby o tom, zda je Nacher dostatečně známý.

Sám Babiš v sobotu ve volebním štábu přiznal, že výsledky v Praze nejsou nejlepší. „Praha nevypadá dobře, je to výsledek působení našich lidí v Praze. Historicky naše organizace měla problémy, Praha je specifická,“ prohlásil premiér. Vzápětí ale dodal, že lídr ANO na primátora Stuchlík byl nejlepší manažer ze všech ostatních kandidátů.

„Vnímám to jako vyústění možnosti, kterou vedení strany a předseda hnutí má. Budu věřit, že to bude ku prospěchu výsledku,” reagoval v červenci Nacher na dotaz, zda je pravda, že jedničkou nebude, a zda to cítí jako podraz od šéfa strany Andreje Babiše.

Marvanová dostala víc než Pospíšil



ANO není jediným případem, kdy jiný kandidát dostal více hlasů než lídr. Například dvojka na kandidátce Spojených sil pro Prahu Hana Marvanová dostala 79 006 hlasů, lídr kandidátky a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil 77 850 hlasů.

Stejně to bylo i u komunistů. Jednička na pražské kandidátce Marta Semelová, která je považovaná za kovanou komunistku, má 13 917 hlasů. Jiří Dolejš, který kandidoval až na sedmém místě a ve straně platí za umírněného komunistu, dostal 14 145 hlasů. KSČM se ale na pražský magistrát nedostala vůbec, voliči jí dali jen 3,26 procenta.