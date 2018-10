trj, Právo

„Úspěch bude, jestliže volební výsledek dovolí sestavit koalici bez ANO a ODS,“ uvedl Čižinský. Pro Prahu sobě jsou přirozenými spojenci Piráti a Spojené síly pro Prahu v čele s Jiřím Pospíšilem. Čižinský řekl, že koalice může být i s ČSSD.

Horáček: Měli to těžší než já, ale nikomu nic nedluží



Praha sobě očekává volební výsledky v holešovickém Vnitroblocku v industriálním prostoru po bývalých dílnách u Dělnické ulice. Mezi přítomnými podporovateli se objevil bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček. Ocenil, že Praha sobě nasbírala pro kandidaturu podpisy téměř sta tisíc Pražanů a není stranou. „Měli to ještě těžší než já, museli jenom v Praze získat 91 tisíc podpisů,“ narážel Horáček na limit 50 tisíc podpisů z celé republiky pro prezidentskou kandidaturu.

Čižinský uvedl, že do kampaně Praha sobě investovala jednotky miliónů korun a dělala ji díky dobrovolníkům. Pro Horáčka je podstatné, že tedy nikomu nic nedluží. „Kdokoli by jim dal peníze, museli by je vrátit, a to s úroky. Nebudou to muset dělat, je to podstatná věc,“ doplnil Horáček a ocenil, že za Prahu sobě kandidovali odborníci na urbanismus.

Horáček se zároveň podivil senátním kandidaturám svých někdejších souputníků z prezidentské volby - Pavla Fischera, Jiřího Drahoše a Marka Hilšera. Připomněl, že Drahoš mluvil o tom, jak je mu drahý Jablůnkov, Hilšer o Chomutovu, ale kandidovali v Praze. O senátní kandidatuře Horáček neuvažoval, jinou kandidaturu v budoucnu nevyloučil.