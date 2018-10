Jan Martinek, Právo

Podle Vojtěcha se tak pacienti snáz vyhnou nebezpečí kontraindikace. „Je to nejvyšší přidaná hodnota e-receptu. Je zde větší bezpečí předpisu léků, možnost odhalit duplicitní předpis či nežádoucí interakci, kvůli které pacienti mohou i zemřít, nebo mít poškozené zdraví,“ řekl ministr na setkání s novináři.

Sdílený lékový záznam by podle něj mohl obsahovat i informace o provedených vyšetřeních či laboratorních testech. V první fázi rozjezdu by měl být sdílený záznam financován z evropských peněz, později ho bude platit ministerstvo zdravotnictví z provozních fondů.

Lidé mohou, pokud chtějí, do svého lékového záznamu nahlížet na stránkách epreskripce.cz už dnes. V další fázi by do něj mohli nahlédnout i lékaři, a to se souhlasem pacienta. Podle náměstka ministra zdravotnictví Filipa Vrubela je systém nastaven tak, že nehrozí jeho zneužití.

Někteří lidé berou desítky léků



„Záměr byl detailně prodiskutován s Úřadem pro ochranu osobních údajů a nemáme s tímto úřadem žádný rozpor,“ uvedl Vrubel, podle kterého systém poskytuje záruky, aby do lékového záznamu mohla nahlížet skutečně jen oprávněná osoba.

„Pacient bude mít vždy právo zakázat sdílet svůj lékový záznam, případně dát souhlas pouze vybraným lékařům,“ řekl náměstek.

Lékaři sdílený lékový záznam vítají. Podle předsedkyně zdravotního výboru Věry Adámkové (ANO), která je zároveň přednostou kardiologického centra v IKEMu, někteří pacienti mohou někdy diagnózy, a s tím spojené léky, zatajit. „Pacient třeba neuvede, že se po čtvrtém pokusu o sebevraždu léčí na psychiatrii, a může tak dostat léky proti hypertenzi, které ovlivňují centrální nervový systém,“ řekla Adámková.

„V Praze najdete pacienty, kteří chodí k několika lékařům a berou dvacet až dvacet pět léků najednou, přičemž si je ani nepamatují a nejsou je schopni vyjmenovat,“ doplnil předseda České lékařské společnosti Jan Švihovec.

Od ledna přijdou pokuty

Elektronický recept funguje od začátku roku 2018 a podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové se už v lékárnách od té doby vydalo 40 miliónů receptů s 52 milióny položek. E-recept je zatím v dobrovolném režimu, od ledna začne ale stát jeho nevydávání pokutovat. Ministerstvo původní dvoumiliónovou sankci snížilo na 300 tisíc korun.

„Nechceme trestat lékaře za to, že vystaví jeden listinný recept. Může být problém se signálem, výpadek internetu, mimořádná událost. Když to lékař nezneužívá, nikdo to řešit nebude,“ řekl náměstek Vrubel s tím, že listinné recepty budou v lékárnách platit jako dříve.