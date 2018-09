Renáta Bohuslavová, Novinky

„Pražáci by neměli mít MHD za peníze. MHD zdarma přinese uvolnění silnicím a ekonomicky se to vyplatí,” uvedl lídr ČSSD v Praze Jakub Landovský. „Jedná se o úspory, které se týkají revizorů nebo tisku lístků. Ať se udělá analýza a všechny dopady na MHD zdarma,” apelovala na kolegy v debatě lídryně KSČM Marta Semelová.

Zatímco ČSSD, KSČM a částečně i Zelení by MHD v Praze zdarma zavedli, tak ODS, ANO, Spojené síly pro Prahu nebo Praha Sobě s tím nesouhlasí. Podle nich by to pro Prahu znamenalo výpadek čtyř miliard korun, které je třeba investovat například do výstavby městského okruhu nebo parkovišť P+R.

ODS: Na světě není nic zadarmo



„Na světě není nic zadarmo. Jakmile je něco zdarma, musí to někdo jiný zaplatit,” rozzlobil se lídr ODS Bohuslav Svoboda. Pražany podle něj jízdné zdarma nezajímá, mnohem větší komplikací je podle něj systém parkování, kde ODS navrhuje zavedení celopražské zóny místo současných zón v jednotlivých městských částech.

„Je potřeba investovat do rozvoje infrastruktury a jsou na to potřeba peníze. Nesouhlasíme s MHD zdarma. Dnes si Pražan platí 30 procent jízdného a zbytek je dotován,” doplnil lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09).

Pirátský lídr Zdeněk Hřib jako další prioritu v oblasti zmínil zavedení tramvajových tratí například na Václavské náměstí a před Hlavní nádraží. Většina lídrů na pražského primátora se v debatě shodla i na tom, že je třeba zasadit se o rychlou výstavbu městského okruhu i metra D.

Podle průzkumu ČT, který pro ni zpracovaly společnosti Kantar TNS a Median je 72 procent Pražanů s dopravou v Praze nespokojená a v poslední době se ještě zhoršuje.

Zavedení institutu domácího strážníka



Kandidáti na pražského primátora se dále shodli na tom, že je třeba zvýšit bezpečnost v Praze a navýšit počet městských strážníků. V Praze nyní schází zhruba 300 strážníků.

Hnutí ANO by se inspirovalo v době první republiky. „Strážník měl za první republiky vztah ke svému okrsku. Chceme, aby strážník v okrsku bydlel, bude k němu mít úplně jiný vztah,” uvedl Petr Stuchlík. V institutu tzv. domácího strážníka se s ním shoduje i Svoboda z ODS.

Podle současného starosty Prahy 7 Jana Čižinského ze sdružení Praha sobě je třeba zjednodušit strážníkům administrativní zátěž a dorovnat počet 300 chybějících strážníků. Bezpečnost ve městě se podle něj může zvýšit i zlepšením pražského osvětlení, protože lidé se do neosvětlených částí města bojí chodit.

Více bytů pro Prahu



Poslední část debaty se zabývala problematikou bydlení. Zatímco na tom, že je třeba regulovat krátkodobé pronájmy, zrychlit stavební řízení a tím snížit ceny bytů v metropoli, se shodla většina, spory panovaly již u toho, jaká bytová výstavba má být tou prioritní.

Praha by podle Čižinského měla připravit plán bytové politiky a primárně opravit cca 2000 městských bytů ve špatném stavu. Lídr Zelených Ondřej Mirovský uvedl, že město by mělo investovat cca pět miliard korun do stavby obecních bytů.

S tím naopak nesouhlasí ODS, ANO nebo TOP 09. Předseda TOP 09 a lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil uvedl, že peníze jsou mnohem více třeba na opravu infrastruktury nebo na opravy chátrajících mostů.

Petr Stuchlík (ANO) i Jiří Nouza (Starostové pro Prahu) za důležité dále považují i spolupráci se soukromými investory, kteří by po vyjasnění podmínek měli výstavbou narovnat současný propad.

Komunální a první kolo senátních voleb proběhnou 5. a 6. října.