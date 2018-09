Jan Holý, Jiří Vavroň, Právo

V jaké fázi je příprava novely stavebního zákona? Její věcný záměr jste chtěla předložit v září?



Rozdělila bych to do dvou etap. Co je potřeba udělat bezodkladně a co snese připravit později. Na začátku září jsme předložili návrh, co vše bychom v rámci rekodifikace chtěli udělat.

Návrh jsme umístili na naše webové stránky, každý se může přihlásit se svými připomínkami. Doufám, že podněty přijdou z celé republiky, hlavně z venkova.

Jaký bude další postup?



Nejdříve ještě letos na podzim chci připravit fikci souhlasu závazného stanoviska dotčeného orgánu; uvažujeme o lhůtě 60 dnů, do kdy musí dotčený orgán vydat závazné stanovisko. Pokud závazné stanovisko nevydá, bude to znamenat, že se stavebním záměrem souhlasí bez podmínek.

Dále budeme odstraňovat nesystémové věci, které se do zákona dostaly takzvanou poslaneckou iniciativou. Budeme zavádět národní dokumentaci, aby strategické záměry vlády nebyly závislé na plánování územně samosprávných celků, a zavedeme geoportál, aby se díky digitalizaci dostávaly příslušné orgány k dokumentům snadno a rychle.

Současně ministr dopravy Dan Ťok předkládá svoje návrhy v rámci zákona 416 o urychlení dopravních staveb, které by měly urychlit výstavbu liniových staveb v jeho resortu. S ministerstvem dopravy spolupracujeme a v rámci této novely zákona předložíme i své návrhy. Tím otevřeme debatu o změnách ve stavebním zákoně.

Věcný záměr nového stavebního zákona pak bude hotov v říjnu 2019.

O novelizaci stavebního zákona se ale snaží i ODS?



Ano, s poslancem ODS Martinem Kupkou jsem o tom hovořila. Nebudu si hrát na nějaké politikaření, je mně úplně jedno, co kdo navrhuje, cílem je zefektivnit stavební zákon. Pan poslanec Kupka přichází s tím, aby se vrátila závazná stanoviska na obecní stavební úřady.

S regiony teď řeším jejich obavu, že stát jim dal peníze na to, aby si nabraly úředníky právě na pořizování závazných stanovisek. Úředníci sedí na úřadech územního plánování a teď se to zase přehodí. Bojíme se, že teď nám zase obce oznámí, že na to nemají lidi.

Kde bude co stát, je záležitostí obcí, nikdo jim nebude říkat a nařizovat, co kde smí stát

Stavební zákon je i územní plánování, bude se tam něco měnit, kromě nadřazení státních zájmů?



Určitě. V rámci rekodifikace nového stavebního zákona bude nutné změnit asi 80 zákonů. Cílem je jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení.

Co když se třeba obec rozhodne, že potřebuje postavit nějaký objekt mimo zástavbovou zónu zanesenou v územním plánu?



Kde bude co stát, je záležitostí obcí, nikdo jim nebude říkat a nařizovat, co kde smí stát. Záleží na obcích, jak si stanoví zastavovací zóny, aby se v budoucnu samy neomezily ve svých plánech.

Na druhou stranu musíme vidět, že územní plánování zase chrání i zemědělskou půdu před divokou zástavbou. Proto ministerstvo pro místní rozvoj nyní vyhlašuje dotace na brownfieldy, protože než opravovat zchátralou nemovitost, je pro obec levnější stavět na zelené louce. Což také brání zahušťovat centra měst a obcí a umožňuje posunout výstavbu směrem z center.

Chystáte se spustit také program Výstavba, který má obcím pomoci s financováním sociálního a nájemního bydlení. Kdy odstartuje?



Reálně program spustíme příští rok v březnu. Zájem měst a obcí je velký, to je jednoznačný poznatek. Většina starostů se ale touto problematikou chce zabývat až po říjnových volbách, až se ustaví nová politická reprezentace s delším mandátem. Obce musí mít možnost připravit projekty pro čerpání peněz.

Ke spuštění programu ale zatím chybí legislativa. Jak to chcete řešit?



Program bude uveden do života formou vládního nařízení. Do meziresortního řízení bude návrh nařízení odeslán 15. prosince. Na jeho schválení vládou je tedy ještě dost času.

V případě sociálních bytů počítáme s investiční dotací až do výše 100 procent uznatelných nákladů

Řešení sociálního bydlení bude tedy probíhat formou vládních vyhlášek? Znamená to, že zákon o sociálním bydlení je zatím odložen?



Připravili jsme věcný záměr zákona, avšak ukázalo se, že jeho podstatou je povinnost obcí stavět sociální byty. Obce se logicky zákonné povinnosti brání s odkazem na to, že samozřejmě sociální byty potřebují, ale také nejlépe znají své skutečné potřeby. Domluvili jsme se, že odstartujeme výstavbu sociálních bytů vládním nařízením s dotačním programem.

Takže pokud bude fungovat tento systém, obce za podmínek dotačního programu začnou byty stavět, o lidi s bytovými problémy se budou starat. Nevidíme proto důvod, proč bychom museli zákon o sociálním bydlení urychleně prosazovat, když se konečně začnou stavět sociální byty.

Na tento program se pak bez problémů mohou napojit aktivity ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Navíc už bude znát konkrétní potřeby sociálních bytů v obcích i a na ně napojené sociální práce s budoucími uživateli těchto bytů.

S kolika penězi mohou starostové počítat?



Na příští rok zatím počítáme se třemi miliardami korun. Z toho dvě miliardy by měly jít na dotace do sociálního bydlení a miliarda na zvýhodněné úvěry pro obecní nájemné bydlení. Tyto částky přitom nemusí být konečné.

Na co půjdou peníze použít?



V případě sociálních bytů počítáme s investiční dotací až do výše 100 procent uznatelných nákladů. V případě výstavby obecních nájemních bytů pro nízkopříjmové rodiny, matky samoživitelky s dětmi či seniory a další osoby mohou obce využít nízkoúročený úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení s úrokem ve výši referenční sazby Evropské unie. Obce mohou využít i komerční úvěry nebo vlastní zdroje.

Přitom bude umožněna kombinace investiční dotace a zvýhodněného úvěru. Obce si samy rozhodnou, jakou formu výstavby budou preferovat i jaký způsob financování si zvolí. Rozhodně nebudeme proti. Financování komerčními úvěry může některá města a obce, které mají dobrou bonitu, vyjít dokonce levněji než s referenční sazbou Evropské unie.