Pražská integrovaná doprava nově pojme vlaky v celých středních Čechách

Od října se systém Pražské integrované dopravy (PID) rozšíří až na hranice Středočeského kraje. Do systému se tak nově zapojí dalších 96 železničních stanic a zastávek a města jako Čáslav, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou či třeba Bělá pod Bezdězem. Rozšíření je výhodné pro cestující, kteří mohou s „pražskou” jízdenkou výrazně ušetřit, aniž by do Prahy vůbec jeli.