V loňských sněmovních volbách jste v Praze dostali 4,6 procenta. Věříte, že se vám letos vůbec podaří překonat pětiprocentní hranici, abyste se dostali do zastupitelstva?

Věřím. Fakt je, že v Praze je jiná situace. Je to pravicovější prostředí, jsou tu vyšší platy, vysoké školy. Na jednu stranu tu jsou movitější lidé, ale na druhou stranu velké rozdíly. Řada Pražanů nemá na byty, na zaplacení nájmů. Byla bych ráda, kdybychom minimálně udrželi počet čtyř zastupitelů.

Neuškodí vám vaše výroky o Klementu Gottwaldovi, Miladě Horákové nebo to, že vás někteří lidé označují za stalinistku?

Chodím každý den na debaty, kde občané pokládají dotazy. Ani jeden z těch občanů se na tyhle věci neptal. Nemám ráda ty nálepky. Vždy je to ze strany médií. Občany zajímá, jak budou parkovat, kde budou bydlet a jak bude řešen obchvat.

Někdejší poslankyně Marta Semelová bývá řazena k ortodoxní komunistické odnoži. Je známá obhajobou někdejšího prezidenta Klementa Gottwalda. V roce 2004 v den výročí úmrtí Gottwalda například pronesla, že „jeho odkaz stále platí“. Tvrdí také, že „únor 1948 otevřel lidstvu cestu k naději“. V roce 2014 Semelová zpochybnila, že přiznání Milady Horákové ve vykonstruovaném politickém procesu bylo vynucené. Invazi sovětských vojsk v roce 1968 označuje za internacionální pomoc.



Těch výroků ani s odstupem času nelitujete?

Nelituji. Stojím si za nimi.

Volební výsledky a preference komunistické strany pořád klesají. Co za tím podle vás je?

Těch příčin je mnoho. Měli bychom působit jako suverénní strana, která má svůj volební program a ten prosazuje. Byla jsem vždy pro to, abychom byli co nejblíže lidem. Třeba v Praze to řeším tak, že kdekoliv jsou problémy a někdo mě oslovil, tak jsem se snažila mluvit s těmi lidmi a naslouchat jim.

Byla bych pro razantnější prosazovaní požadavků na vládě, ať už se jedná o minimální mzdu, nebo církevní restituce.

Je podle vás dobře, že KSČM podpořila vládu Andreje Babiše?

Dali jsme sedm podmínek, které byly pro podporu této vlády. Podle mého názoru bychom je měli razantně prosazovat a trvat na tom.

To se neděje?

Do určité míry ano, ale byla bych pro razantnější prosazovaní požadavků na vládě, aby ty podmínky skutečně držela, ať už se jedná o minimální mzdu, valorizaci důchodů, nebo církevní restituce.

V programu do komunálních voleb řešíte hlavně drahé bydlení. V jednom rozhovoru jste řekla, že město by mohlo tlačit na soukromníky, aby snížili nájmy. Jak si to představujete?

V první řadě je potřeba říct, že tady stagnovala výstavba nových bytů. Za poslední tři roky šly ceny astronomicky nahoru. Na bydlení už nemá ani střední třída. Chceme se soustředit na výstavbu městských bytů s nižším nájemným, podpořit družstevní bydlení, vyjednat s vládou nízkonákladové byty, udělat pořádek v bytech, které jsou prázdné. Chtěli bychom tlačit na developery, aby určitá část výstavby připadla městu pro potřebné. Tím, že by město mělo nájemní byty s nižším nájemným, tak automaticky snižuje cenu a vyvíjí tlak na soukromníky, aby šla cena dolů.

Co dalšího Pražany trápí?

Doprava. Je potřeba dostavět okruhy, měl by se na tom podílet stát. Není to jen pro Pražany, je to i pro návštěvníky, pro lidi, co sem jezdí za prací. Druhá věc, která souvisí s dopravou, je parkování.

Tomu, že ČSSD navrhuje MHD zdarma, se musím smát. My to prosazujeme od roku 2007

Podle vás by měla být jedna parkovací zóna pro celou Prahu.

Ano. Teď je to dělané salámovou metodou a trpí tím jak rezidenti, tak ti, kteří za nimi přijíždějí. Parkovacích míst nepřibylo. Když k někomu přijedou řemeslníci, nemůžou tam zaparkovat, dováží věci MHD a naúčtují si to k práci. Jsme pro celoměstský systém parkování a chceme více podzemních garáží, záchytných P+R parkovišť na okraji Prahy a jednat se Středočeským krajem a využít možnosti, že by taková parkoviště byla i za hranicemi Prahy.

Stejně jako ČSSD chcete MHD zdarma. Nebylo by lepší za ty peníze nakoupit nové autobusy nebo spravit silnice?

Je problém, když se do rekonstrukcí silnic neinvestuje a potom se to dělá najednou a Praha je zacpaná. Ty průběžné investice jsou nutné. To, že se musí obměňovat vozový park, je logické. Přesto si myslím, že bezplatná MHD je budoucnost. Nevrátí se to třeba hned, ale za několik let třeba na životním prostředí. Když ráno jedete, vidíte, že co auto, to jeden člověk. Vrátí se to i na bezpečnosti. Jsou to zkušenosti z jiných měst i ze zahraničí. A tomu, že ČSSD navrhuje MHD zdarma, se musím smát. My to prosazujeme od roku 2007.

To už je docela dlouho, a pořád jste to neprosadili.

Záleží na lidech, kolik nám dají hlasů. Ale poslední čtyři roky žádáme náměstka dopravy Petra Dolínka z ČSSD, aby se opravdu tato diskuze zahájila. Za celé čtyři roky se v tom ze strany ČSSD nic nestalo.