Jan Martinek, aš, Novinky, Právo

„Existuje článek v Lisabonské smlouvě o tom, že lze přesidlovat lidi z jednoho členského státu do druhého. To by řešilo ministerstvo vnitra. Otázka je, jestli by Jan Hamáček projevil politickou odvahu a kvůli padesáti dětem riskoval pád vlády,“ řekl na páteční tiskové konferenci šéf iniciativy Jaroslav Miko.

Zástupci iniciativy rovněž uvedli, že chtějí hrát pouze občanskou roli a tlačit na vládu, aby byla se syrskými dětmi solidární. „Spustila se velká vlna solidarity, lidé se dobrovolně hlásí, že chtějí pomoci. Věříme, že na to premiér uslyší,“ řekl Miko.

Premiér Andrej Babiš.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Iniciativa podpořila návrh europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), že by ČR měla přijmout zhruba padesát dětí bez doprovodu, které jsou momentálně v uprchlických táborech v Řecku a v Libanonu. Premiér Babiš to odmítá, se Šojdrovou bude ještě jednat.

Iniciativě Češi pomáhají se za poslední čtyři dny ozvalo e-mailem zhruba 250 lidí, kteří nabízejí pomoci. „Nenabízíme adopce nebo pěstounskou péči. Jen žádáme vládu, aby umožnila pomáhat,“ řekla zástupkyně iniciativy, lékařka Hana Pospíšilová.

Syrským sirotkům narozdíl od českých hrozí smrt

Iniciativa také popřela původní informace, že by existovalo padesát rodin připravených o děti pečovat. „To bylo nedorozumění. Lidé nabízejí různou formu pomoci, někteří jsou ochotni si děti vzít domů, jiní je chtějí třeba jen učit na kytaru. My ty rodiny rozhodně vybírat nebudeme,“ uvedla Pospíšilová. Osvojení dítěte je v ČR zdlouhavý proces, který probíhá na úrovni krajů, a rozhodují o něm soudy.

Syrské děti je rovněž v Česku nemožné adoptovat. Podle Mika by syrské děti strávily nějaký čas v ústavní péči, během té doby by probíhal proces výběru rodin. „Někteří lidé říkají, že bychom jednali na úkor českých sirotků. Proces přijetí syrských dětí by ale běžel v jiném právním režimu, protože jsou na rozdíl od českých v ohrožení života,“ řekl šéf iniciativy.

Hlavně malá děvčata

„Jde jen o to, udělat politické rozhodnutí, aby se ČR zavázala, že někoho přijmeme. Pak by se ustanovil expertní tým z dětských psychiatrů, kteří by děti v táborech vybírali,“ uvedl Miko. Přednost by podle něj dostaly co nejmladší děti a děvčata.

„Tvrdit, že padesát syrských dětí představuje bezpečnostní riziko, je naprosto absurdní. V Česku už minimálně tisícovka Syřanů žije, jen o nich nevíte,“ řekla na tiskové konferenci lékařka česko-syrského původu Samira Sibai.