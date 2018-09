tin, zpe, Novinky

„Potvrdilo se, co jsem si myslel. Žádní sirotci nejsou, paní Šojdrová ani neví, kde ty děti jsou, neví, v kterém táboře. Je to projekt, který neexistuje, virtuální záležitost,“ řekl po schůzce premiér.

Babiš společně s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) uvedli, že Šojdrové poskytl kontakty na řecké orgány, které by jí měly pomoci případné syrské sirotky hledat. „Řekla, že je chce najít, jestli se jí to podaří, o tom pochybuju. Sám jsem zvědav, s čím přijde,“ sdělil premiér.

Zopakoval své stanovisko, že syrským dětem by se mělo pomáhat u nich doma, a že Česko by nemělo přijmout ani jednoho uprchlíka. „Bylo by lepší pro ně postavit školu v Jordánsku nebo v Libanonu, než je sem vozit. Syrské děti mají žít v Sýrii,“ poznamenal předseda vlády.

„Neexistuje žádný seznam padesáti dětí bez doprovodu, ale paní Šojdrová řekla, že je připravena hledat takové děti v řeckých táborech. Pokud nějaký takový seznam vznikne, jsme připraveni jednat dál,“ řekl Hamáček.

Řekl, že poskytne součinnost, hájila se Šojdrová

Zcela jinak viděla schůzku Šojdrová, která označila jednání za konstruktivní.

„Dostali jsme od pana premiéra úkol děti najít. S tím, že poskytne součinnost, a že ČR je s pomocí evropských prostředků ochotná děti přijmout,“ uvedla Šojdrová. „Babiš řekl, že když ty děti najdeme a najdeme rodiny, tak že je můžeme přijmout,“ citovala europoslankyně premiéra, který její slova později odmítl.

Šojdrové přizvukoval senátor Václav Hampl, který byl na jednání přítomen. „Jednání bylo náročné, točili jsme se na termínech jako adopce, pěstounská péče a dočasné svěření, ale domluvili jsme se, že se pokusíme vytipovat děti, které by splňovaly základní kritéria,“ uvedl předseda senátního klubu pro evropské záležitosti.

Podle Šojdrové by se měly vybírat co nejmladší děti, a proces přijetí a ubytování by měly hradit eurofondy. Až se hledání posune, měla by následovat další schůzka s předsedou vlády, řekla Šojdrová.

Europoslankyně Michaela Šojdrová přichází na schůzku s premiérem Andrejem Babišem kvůli přijetí pěti desítek sirotků původem ze Sýrie.

Podle Šojdrové by byl výběr dětí v gesci českého ministerstva vnitra, preferovány by byly nejmladší děti nebo děti bez dohledatelných příbuzných. Česko by jim podle ní mohlo poskytnout dočasnou mezinárodní ochranu. V úvahu nepřipadá ani trvalý azyl, české občanství či adopce. Tu syrské úřady vůbec neumožňují.

Babiše se naopak zastal prezident Miloš Zeman. Iniciativu europoslankyně KDU-ČSL označil za pouhou předvolební rétoriku. Problém byl podle něj aktuální v roce 2012. „A protože nebylo před volbami, tak na něj paní Šojdrová vůbec nereagovala,” řekl ve čtvrtek v TV Barrandov.