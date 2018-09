Jan Švábek, Právo

Znovu se tak rozhořel spor, který začal v červenci před hlasováním o důvěře vládě. Krajská organizace strany tehdy vyzvala někdejšího místopředsedu ČSSD a poslance Milana Chovance, aby nepodpořil menšinový kabinet ANO a ČSSD s podporou KSČM.

„Nelíbí se nám, co se děje v Praze, a cítíme se tím poškozeni. Plzeň je velké město, kde voliči do jisté míry volí podle společenské nálady a podle fungování strany na centrální úrovni. Právě k tomu máme výhrady,“ řekl Právu primátor a šéf ČSSD v Plzni Martin Zrzavecký.

Případ Poche

Posledním hřebíčkem do rakve podle něho byla nominace Tomáše Petříčka na ministra zahraničí. Petříček je prvním náměstkem ministra zahraničí a dříve pracoval jako asistent pro Miroslava Pocheho, kterého si za šéfa diplomacie nepřál prezident Miloš Zeman.

„Nechápu, proč pana Pocheho za každou cenu bráníme. Nový návrh je s ním úzce spjat. Jedná se o negativně vnímané personální řešení, které voličům neumíme vysvětlit,“ řekl Zrzavecký.

Plzeňský primátor a šéf plzeňské sociální demokracie Martin Zrzavecký

FOTO: ČSSD

Zásadní nyní pro plzeňskou ČSSD bude výsledek v komunálních volbách. Zrzavecký je přesvědčen, že plzeňská organizace může v rámci strany zaznamenat dobrý výsledek. „Kolegové by viděli, že umíme dělat komunální politiku. Na základě takového mandátu bychom chtěli ovlivňovat i celonárodní politiku sociální demokracie,“ dodal Zrzavecký.

Pokud by se takový vývoj naplnil, mohla by se v základech otřást i koalice s hnutím ANO. V Plzni jsou totiž i nadále přesvědčeni o tom, že ČSSD by měla být v opozici, kde by si mohla v klidu vyříkat své vnitrostranické problémy, jak to dříve udělala například ODS. „Vstoupit do koalice s ANO byla chyba, chyby se kupí a nám dochází trpělivost,“ dodal Zrzavecký.

Vadí i Babiš

Distanc od ústředního vedení ČSSD rezonuje celým krajem. Vedení regionu tvrdí, že chce držet slovo a být čitelné pro lidi. „Je pro nás složité nechat se řídit lidmi, kteří to neumí a takové hodnoty nezastávají,“ řekl krajský místopředseda ČSSD Ivo Grüner.

Pozitivně v kraji nehovoří ani o předsedovi vlády Andreji Babišovi.

Na snímku předseda KSČM Vojtěch Filip, předseda ČSSD Jan Hamáček, předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Nejsme nadšeni, že se angažujeme ve vládě s trestně stíhaným premiérem. Jak mám vysvětlit lidem, kteří za nás chtějí kandidovat, že po nich chci lustrační osvědčení a čistý trestní rejstřík, když nejvyšší vrcholový politik má takové problémy, jaké má. Nemůžeme odejít z hodnot sociální demokracie ani za cenu postů, ani za cenu prebend,“ dodal Grüner.