zpe, jas, bož, Novinky

Dnes jsme podepsali desetiletý kontrakt, oznámil Ťok s tím, že původní předběžné opatření, kterým ÚOHS zatím zakazoval ministerstvu dopravy smlouvu uzavřít, padlo. Ministerstvo se totiž vzdalo možnosti podat rozklad, čímž předběžné opatření zaniklo. [celá zpráva]

„Smlouvu jsme uzavřeli rychle, abychom co nejlépe hájili zájmy státu. Jsme rádi, že máme balvan vyřešený, ušetřili jsme miliardu korun ročně,“ dodal ministr.

„Konsorcium CzechToll a SkyToll má teď 14 měsíců na přípravu a převzetí celého systému od končící společnosti Kapsch,“ dodal ministr.

CzechToll a SkyToll uspěly v tendru s cenou 10,75 miliardy korun na provoz mýtného systému na dálnicích a silnicích první třídy od roku 2020. „Když si to porovnáme s tím, co jsme měli od bývalého provozovatele, tak za 10 let stát zaplatil 24 miliard,“ uvedl dříve ministr Ťok.

Mikrovlnné brány nahradí satelit



Předpokládaný výnos mýta na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy by se měl pohybovat okolo 140 až 150 miliard za deset let.

Konsorcium SkyToll a CzechToll nabízí satelitní technologii, která zřejmě nahradí dosavadní mikrovlnné brány.

Francouzskou firmou Sanef vlastněný SkyToll spravuje mýto na Slovensku, česká společnost CzechToll patří do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera. V konsorciu s firmou Kapsch je i banka ČSOB a další firma ze skupiny PPF, telekomunikační operátor O2.