vtk, mh, Právo

„Kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie stojí na nešťastném místě. Silnice vedle ní je příliš úzká, takže nesplňuje požadované normy na svoji šířku. Navíc nám do kaple narazilo již několik aut. Potíže s těmito nepříjemnými ťukanci jsou hlavně při zimním náledí,“ řekl Právu ivančický starosta Milan Buček (TOP 09).

Akce vzbudila pozornost místních lidí. Tolik, kolik se jich sešlo ve čtvrtek ráno na návsi obce se 700 obyvateli, tu bývá snad jen o hodech. Dokonce zde mimořádně otevřel i vesnický hostinec Na Školce.

Už před začátkem akce odborníci podlahu kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie vylili speciálním betonem do výšky 20 centimetrů. Vytvořil krustu, která by měla při stěhování pomoci držet objekt pohromadě. Po přesunu má být beton odstraněn.

Příprava na přesun kaple

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Dělníci pak obkopali celou stavbu tak, aby se dostali až pod její základy. Pod ně podsunuli ocelové nosníky, za které mohou jeřáby kapličku uchopit.

Dva obrovské stroje začaly zdejší kapli pomalu zvedat v osm hodin ráno. Pomalu, po milimetrech. Zhruba po hodině a půl ovšem přišla komplikace. Citlivé přístroje zaznamenaly, že se objekt nemíní dále zvedat a na lanech začal pružit natolik, že se dokonce objevila na stěně kaple drobná prasklina.

Zvedání tak bylo přerušeno kvůli dalšímu vyztužování a podkopávání stavby. „S tím se nedá nic dělat. Ostatně ani jsme nepředpokládali, že by to měl být jednoduchý proces. Doufejme, že se to vše nakonec zdárně podaří,“ poznamenal starosta Buček.

Další pokus o vyzvednutí a přestěhování kaple o zhruba tři metry bude následovat odpoledne.

FOTO: Miroslav Homola, Právo