Problematika maření spravedlnosti se týká zejména předkládání falešných či padělaných důkazů a poslanci o ní obsáhle debatovali několik hodin. Aby se norma týkala jen věcných a listinných důkazů, prosadila exministryně spravedlnosti za ANO Helena Válková. Navíc bude muset jít o důkazy, které budou mít zásadní vliv na rozhodnutí soudu.

Novela se podle důvodové zprávy dotýká problematiky úplatkářství, praní špinavých peněz, domácího násilí a terorismu. Návrh míří například na padělané směnky nebo na smlouvy s účelově nesprávným datem. Tomu, kdo by důkaz, o němž by věděl, že je padělaný, předložil, by hrozily až dva roky vězení.

Omluva za politické kecy



V debatě došlo i na emotivní momenty. Válková se omluvila za slova o politických kecech, jimiž během debaty o zákoně počastovala vystoupení poslance ČSSD Ondřeje Veselého.

„Chtěla bych se panu poslanci Veselému omluvit. Myslím, že se mi to nestává,“ uvedla poslankyně, která připustila, že se nechala strhnout diskusí o tématu svádění k trestným činům, jako jsou křivá obvinění a výpovědi.

„Politické kecy není slovník, který mně sluší a nesluší asi žádnému poslanci a poslankyni, takže se omlouvám,“ dodala.