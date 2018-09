Jiří Novotný, Právo

„Už při absenci korekce zraku o minus 0,75 dioptrie se kvůli zhoršeným reakčním schopnostem řidiče prodlužuje brzdná dráha auta o celou polovinu, a stejně tak je zhoršena jeho schopnost uvidět včas chodce,“ upozornil v rozpravě Birke. Jak dále uvedl, až 4,5 miliónu řidičů jezdí s vadou zraku a až půl miliónu z nich s tak vážnou, že by vůbec neměli usednout za volant.

Novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích proto Birke navrhl, aby po vypršení platnosti řidičského průkazu, která je desetiletá, musel řidič k žádosti o jeho výměnu předložit úřadu potvrzení od očního lékaře, že může řídit. Jinak mu řidičák vyměněn nebude.

V rozpravě se k návrhu rozpoutala bouřlivá diskuse. „Je to další buzerace řidičů. To bychom mohli také schválit, že v zájmu bezpečnosti provozu se bude smět jezdit jen dvacítkou,“ prohlásil poslanec Václav Klaus ml. (ODS).

Stanjura: Je to nesmyslný návrh

Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že na první pohled jde o bohulibý záměr. Zhoršení zraku však může být daleko rychlejší než za deset let. Birkeho návrh tak podle něj postrádá praktický smysl.

„Poplatek za prohlídku u očního lékaře je kolem dvě stě korun a těžko by se to hradilo ze zdravotního pojištění. Celkem by se tedy z kapes řidičů vytáhly miliardy a bezpečnosti provozu by to stejně moc neprospělo,“ řekl Jurečka.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura navrhl, aby „tento nesmyslný návrh novely“ byl zamítnut hned v prvním čtení. To ale neprošlo. Před druhým čtením ještě novelu projednají sněmovní hospodářský a zdravotní výbor, takže se dá očekávat řada pozměňovacích návrhů.