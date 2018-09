Petr Janiš, Právo

„Zkusme si představit, že by se nám narodila čtyřnásobná radost do rodiny, jak bychom potřebovali z okolí pomoc. Prosím o podporu, kdo pomáhá, dvakrát pomáhá,“ uvedl Čižinský.

Rodina podle něj potřebovala devítimístné auto, protože stát vyhověl požadavku a ke čtyřčatům a jejich staršímu sourozenci poskytl dvě ošetřovatelky. Cena vozu byla stanovena na 760 tisíc korun bez DPH, Praha by uhradila jen část.

Jenomže návrh se setkal s ostrou pravicovou kritikou. Alexandra Udženija (ODS) označila Čižinského za populistu a pokrytce, protože je jedním z nejbohatších funkcionářů, když pobírá plat poslance a starosty. „Kolik přispíváte té rodině? Mě by to hodně zajímalo, když umíte lítat po ulicích s peticemi, taky byste mohl lítat s kasičkou, sehnal byste ještě více peněz,“ řekla Udženija.

Starosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS) neviděl důvod, proč by zastupitelstvo mělo vybírat jednotlivé rodiny ze všech, které v Praze jsou. Radní Janu Plamínkovou (STAN) zajímalo, zda jsou děti z Prahy. Ptala se, zda nejsou z Hostivice spadající do středních Čech. Otec podle Čižinského trvalým bydlištěm přísluší na Prahu 1, svou pomoc rodině by měl odsouhlasit také Středočeský kraj.

„Co se týče mého příspěvku, přispěli jsme, budeme pravidelně, přispíváme po 15 tisících, to je částka, ze které nemusí být placena darovací daň,“ uvedl Čižinský.

Návrh nepodpořilo koaliční ANO ani pravicové kluby ODS a TOP 09, ani piráti. Hlasy Trojkoalice, ČSSD a KSČM nestačily. Pro zařazení na program bylo třeba 33 hlasů, sešlo se jich jen 21.

Po hlasování se deset převážně pravicových zastupitelů dohodlo, že rodinu každý podpoří 30 tisíci korunami ze svého. Vedle primátorky Adriany Krnáčové a Patrika Nachera (oba ANO) jde o Udženiji, Bellu, Bohuslava Svobodu (všichni ODS) a další. „Rodinu určitě podpořit chci, ale nebudu to dělat z veřejných peněz,“ vysvětlil Nacher.