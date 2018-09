Renáta Bohuslavová, Novinky

Proč by měli Pražané volit Piráty, „partu neznámých lidí“, když už si to jednou zkusili. Jednou už partu neznámých z hnutí ANO zvolili.

My nejsme nováčci. V Praze fungujeme už čtyři roky. Tak, jak jsme fungovali doteď, budeme fungovat i do budoucna. Tedy otevřeně, transparentně, bez korupce, bez kmotrů a budeme přinášet inovativní řešení. Chápu, že tu může být pocit, že to dříve bylo lepší. Že se tu sice kradlo, ale ty věci se hýbaly. Říkám, že my zařídíme, že se ty věci budou hýbat a nebude se krást.

S jakým volebním výsledkem byste byli spokojení?

Naším cílem je získat takový volební výsledek, aby nás kmotři nemohli obejít. Spokojím se se vším, co nám umožní mít na magistrátu 33 mandátů nebo více z 65 možných.

Máte nějaké vlastní průzkumy?

Dělali jsme si průzkum volebních preferencí a máme slušné šance.

Existuje tichá předjednaná dohoda o koalici mezi ANO a ODS , protože oni si v tomto ohledu na sebe zbyli Zdeněk Hřib

Pokud se to ale nepodaří, tak budete nutně potřebovat nějakého koaličního partnera. Kdo je pro vás pro povolební spolupráci naprosto nepřijatelný a s kým byste si naopak spolupráci představit dovedl?

My odmítáme skládat koalici s extrémisty, tedy s SPD a KSČM. Dalšími podmínkami jsou, že v radě nebudou sedět osoby, které jsou trestně stíhané nebo dokonce odsouzené, a stejně tak tam nebudou sedět kumulátoři funkcí. Poté následuje programový průnik. Návrh koalice poté musí znovu schválit krajská organizace Pirátů.

Znamená to tedy, že třeba s ODS byste do rady šli, ale bez jejich lídra Bohuslava Svobody?

To znamená, že pokud by s námi chtěla dělat koalici ODS, tak se zcela logicky musí obejít bez pana Svobody. Díky tomu mě ani tak nepřekvapuje, že existuje tichá předjednaná dohoda o koalici mezi ANO a ODS, protože oni si v tomto ohledu na sebe zbyli.

Kdyby tam nebyl, tak s nikým jiným problém nemáte?

Troufnu si tvrdit, že paní Udženija (Alexanda Udženija, 1. místopředsedkyně ODS a dvojka pražské kandidátky) by pravděpodobně neprošla tím měkčím filtrem na straně krajského fóra. Pokud říkáme, že nepřipustíme, aby si kmotři rozdělili Prahu, tak paní Udženija není rozhodně ten, koho bychom akceptovali.

Co tedy další subjekty?

Když to vezmeme postupně, tak Praha Sobě má problém v osobě Jana Čižinského (starosta Prahy 7, poslanec za KDU-ČSL a pražský zastupitel), který je kumulátor funkcí. Pro mě je v radě hl. m. Prahy nepřijatelný konflikt zájmů mezi magistrátem a městskou částí.

Kdyby nebyl v radě?

Kdyby tam dali někoho jiného, tak by ten problém nebyl. Potom je tu otázka programového souladu, kdy Praha Sobě je výrazně konzervativnější hnutí. Přijde mi skoro líto, že se nepřipojil ke spojeným lidoveckým silám (Spojené síly pro Prahu - pozn. red.), protože nabídka pro voliče by pak byla mnohem jednodušší. Na jedné straně by byl konzervativní blok, vedle toho liberální Piráti a k tomu staré struktury ODS, ČSSD a oligarchická tvrdá ruka člověka, který možná studoval lichvu na Harvardu.

Povolební spolupráce s Prahou Sobě tu ze strany Pirátů tedy možná je?

Ano, dokážu si představit, že bychom našli programový průnik i s Prahou Sobě.

Co s uskupením Spojené síly pro Prahu (TOP 09, lidovci a STAN)?

Tam je zásadní problém, že pan Pospíšil (Jiří Pospíšil, lídr kandidátky, předseda TOP 09) je europoslanec, tudíž kumulace funkcí. Pokud se toho mandátu vzdá, tak si dokážu představit, že najdeme programový průnik.

A hnutí ANO?

Tam je nejzásadnější postava pana Stuchlíka (Petr Stuchlík, lídr hnutí ANO pro Prahu), který se věnoval podnikání v oblasti nebankovních půjček.

Podíl v té společnosti ale prodal.

Není to ale zrovna činnost, která by zvyšovala váš morální kredit. Rozhodně ale nehodlám kádrovat kandidáty ostatních stran. Nicméně pokud bychom se bavili o koalici s ANO, tak mě bude mnohem víc zajímat, co dělal Patrik Nacher (poslanec a zastupitel v Praze) ve společnosti Pražská plynárenská holding, kde se rozděluje sedm miliónů pro management, když má 0 zaměstnanců. To mně indikuje to, jak se ANO chystá reálně postavit k trafikám. Totéž paní Plesníková (Marcela Plesníková, 4. místo na kandidátce) za ANO. Ta si jen za minulý rok vydělala měsíčně průměrně asi 250 tisíc korun. Z veřejných rozpočtů má tato dáma tedy vyšší příjem než pan prezident.

I přesto byste do toho s úplně jinými lidmi byli ochotní s ANO jít?

Právě proto. Tady jde o ty lidi. To, co mě bude zajímat, je, jestli noví lidé, kteří jsou na kandidátce, nějakým způsobem budou schopní přerušit vazby, které tady v Praze spřádá třeba pan Faltýnek a jeho parta.

Dobrá, zbývá nám z těch větších stran ještě ČSSD.

Ta momentálně podle mě balancuje na hranici toho, jestli tam bude vůbec zvolená. Když se podíváme na první pětku, tak tam vidíme pana Dolínka, u něhož bylo podle mě dostatečně prokázáno, že profese radního není úplně jeho silnou stránkou, ale troufnu si tvrdit, že jsou tam lidi jako pan Hodek (Daniel Hodek z ČSSD, radní pro sociální politiku) kteří stojí v neoprávněném mediálním stínu pana Dolínka. Hodek měl údajně podle veřejnoprávních médií přes svého poradce úkolovat ředitele Nemocnice Na Františku, kterého odvedli v klepetech a vyšetřuje ho teď policie. Navíc je i radním na Praze 1. Když tak koukám, kteří lidé se tam asi dostanou za ČSSD a přemýšlím, koho bychom my byli ochotní akceptovat do rady, tak tam moc šancí nevidím.

Jste vy vůbec ochotní udělat nějaké ústupky a z těchto podmínek slevit?

Nemohu vám teď říct, jak se bude rozhodovat krajské fórum. Ale myslím, že ty podmínky tak, jak jsem je vyjmenoval, jsou naprosto samozřejmé a zcela logické. Tito lidé nemají v politice co dělat. Mají si jít sednout na střídačku a počkat, až se jejich kauzy vyřeší a až budou očištěni. Není možné politiky neustále recyklovat. A pokud chceme, aby Praha dohnala skluz, tak je snad logické, že si tam nikdo nemůže odskakovat na melouch na městskou část nebo do Sněmovny na zasedání podvýboru pro kosmonautiku. Přijde mi to jako naprosto samozřejmé a je mi velice líto, že ty ostatní strany to takhle nevidí, a možná to je ten důvod, proč tady vlastně Piráti jsou.

Když ve volbách do Prahy hlasujete pro ODS, tak zároveň hlasujete pro ANO. A obráceně Pirátský lídr Zdeněk Hřib

Když z toho neslevíte a všichni ostatní budou trvat na svých podmínkách, tak to logicky znamená, že Piráti budou v opozici.

Ten problém, který tady je, je zcela zjevný. ODS a ANO už mají předdomluvenou koalici. Když se podíváte na to, že proti trestně stíhaným osobám se jednoznačně vymezuje i TOP 09, tak se zkuste zamyslet nad tím, kdo vám zbývá jako logický partner, pokud nasadíte nepravomocně odsouzeného kandidáta na primátora. No pochopitelně hnutí ANO, které má trestně stíhaného premiéra. Když hlasujete pro ODS, tak zároveň hlasujete pro ANO. A obráceně.

Pojďme krátce k vašemu volebnímu programu, který jste v úterý představili. Přijde mi, že to, co Pražany nejvíce trápí, tedy doprava a drahé bydlení, v něm není.

My tu kampaň pochopitelně stavíme tak, abychom se odlišili od ostatních stran. Problémy s dopravními investicemi, které nejedou, a krize bydlení jsou dobře známé a řešení tady existují a jsou poměrně nasnadě. Akorát není možné se na tom v kampani odlišit.

Princip, na kterém funguje stávající koalice, je sdílená potřeba trafik, to není žádná sdílená vize Zdeněk Hřib

Mluvíte o tom, že všichni akcentují podobná témata a řešení jsou nasnadě. Znamená to, že se Pražané konečně mohu těšit na dokončení městského i pražského okruhu a stavbu metra D, protože na tom bude shoda napříč zastupitelstvem?

Je otázkou, jaká je garance plnění programu. Princip, na kterém funguje stávající koalice, je sdílená potřeba trafik, to není žádná sdílená vize. To, že mají všichni v určité oblasti podobný program, ještě neznamená, že se to doopravdy stane.

Jak mohou plnění programu garantovat Piráti?

My nepoužíváme slovo garantujeme na žádných billboardech, ale reálně tak fungujeme, a to je asi ten nejzásadnější rozdíl. Stojíme za svým programem a plníme to, co jsme slíbili. Máme k tomu i aplikaci a vy můžete online sledovat plnění úkolů třeba v Poslanecké sněmovně. Stejně tak na magistrátu jsme nikdy neuhnuli z kurzu.

Co je tedy pirátská priorita, co se dopravy týče?

Je jich více. Jde o zahájení stavby metra D, železniční trať do Kladna se zastávkou na letišti a prodlužování tramvajových tratí - horní polovina „Václaváku” a trať před hlavním nádražím. To navýší kapacitu a spolehlivost tramvajové dopravy v centru a usnadní dopravní obsluhu Žižkova. Další prioritou je dostavba městského okruhu a poskytnutí maximální součinnosti pro ŘSD k dostavbě pražského okruhu. Další jsou P+R parkoviště, parkovací domy v zónách a rozvoj cyklostezek.

Praha aktuálně nemá zároveň na metro D a zároveň na městský okruh Zdeněk Hřib

V otázce metra D se řešilo založení společného podniku se společností Penta kvůli výkupu pozemků, kde by město nemělo většinu. Piráti na to upozorňovali a rada to nakonec neschválila. Jak byste řešili rychlejší výkup pozemků vy?

Metro D se v rámci zákona o urychlení dopravní infrastruktury dostalo do seznamu prioritních staveb i díky Pirátům ve Sněmovně. To je zásadní záležitost, která umožní výkup pozemků metra. Do konce volebního období, tedy v průběhu roku 2022 by podle mě měla být zahájena stavba.

Co se týče městského okruhu, tak se řeší dvě varianty. Tzv. duál, tedy vedení dopravy po silnicích horem, a varianta Vlasta, tedy tunelové řešení. V programu máte napsáno, že podpoříte variantu, která bude vyhodnocena jako nejlepší. Můžeme tedy očekávat, že Piráti, pokud budou v radě, znovu budou zadávat nějaké odborné posudky na to, kterou variantu podpoří?

Tady běží teď projekt na tunelové řešení. Ale problém je v tom, že Praha aktuálně nemá zároveň na metro D a zároveň na městský okruh. V obou případech jde zhruba o 40 miliard, což je více než polovina celého ročního rozpočtu. Je na místě se spíš zamyslet nad tím, než utratíme 40 miliard, jestli je to skutečně to nejlepší, co můžete udělat. Já chci, aby tady paralelně ještě proběhlo to, co mělo doběhnout, tedy posouzení duálu vs. podtunelování.

Dokdy byste to chtěl mít?

Půl roku chybělo k dokončení posouzení, které už na magistrátu je, a nechápu, proč to zasekli. A troufnu si tvrdit, že tady se nic nezdrží. Poběží to současně.

V jakém časovém horizontu by ty dvě stavby podle vás měly být pro Prahu hotové?

Myslím, že metro D by mělo mít otevření prvního úseku v následujícím volebním období, cca rok 2025 a městský okruh by měl mít podobný časový harmonogram.

Jak vnímáte výtky, že jste aktivisti a jste více destruktivní než konstruktivní? Že tepete do současného systému, který tady je, a ukazujete, co je na něm špatného, ale pak už nepřicházíte s žádným konstruktivním řešením.

To je zvláštní. Já to vnímám přesně opačně. Třeba u Opencard jsme jen netvrdili, že je to špatně, ale udělali jsme konkrétní analýzu. Připravili jsme platformu pro sdílení dat nebo pomáhali s Lítačkou. Jsou tady za námi jednoznačně konstruktivní záležitosti. Troufám si tvrdit, že jsem schopní fungovat velice dobře i jako ti, kteří tvoří.

Paní primátorka během svého volebního období hodně prosazovala projekty chytrého města (Smart city) jako třeba chytré lavičky, koše, lampy apod. Piráti mají v programu podobné věci. V čem to bude jiné a v čem na stávající projekt navážete?

Společný jmenovatel projektů, které teď realizuje ANO, respektive operátor ICT, je, že se u nich dobře dají dělat selfíčka. To jsou nekoncepční věci, které někdo někde viděl, někomu se to líbilo a u nějaké spřátelené firmy to koupil nebo jsou to zbytečně předražené věci jako wi-fi na Petříně. Pro mě Smart city představuje věci, jako je mobilní signál a data v metru, online informace o poloze vozu MHD, takže budu vědět, jaké zpoždění má tramvaj, nebo třeba aplikace, která mě bude navádět na volná parkovací místa.