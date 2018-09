zpe, Novinky

Starostové a primátoři budou vydělávat od 39 054 korun do 111 304 korun měsíčně, záležet bude na velikosti města. Hejtmani budou vydělávat přes 117 162, pražský primátor 128 878 korun.

Podle odhadu ministerstva financí vyjde zvýšení u obcí na 401 miliónů, u krajů a hlavního města 42 miliónů.

Kabinet také projednal návrh ODS na zrušení superhurbé mzdy. Dal k němu negativní stanovisko. Vláda má přitom zjednodušení daňového systému a zrušení superhrubé mzdy jako jednu z priorit. Opatření chce ale předložit až příští rok a účinné by mělo být až od roku 2020.

Ministryně financí Alena Schillerová v dubnu v Senátu prohlásila, že vláda navrhne zrušení superhrubé mzdy až za rok, protože nyní pro to nemá politickou podporu. Kabinet by oproti ODS chtěl zavést 19procentní sazbu a zachovat solidární zvýšení daně zavedením sazby 23 procent. ODS navrhovala zavést jedinou 15procentní sazbu z hrubé mzdy. Zaměstnancům by podle ODS zůstalo ročně o několik tisíc korun více.

Superhrubá mzda se vyčísluje z hrubé mzdy zaměstnance, ke které se přičítá pojistné na zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Superhrubá mzda je tedy přesným účetním nákladem zaměstnavatele na zaměstnance.