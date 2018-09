Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Pane předsedo, předpokládáme, že ve středu vám na schůzce prezident Miloš Zeman zopakoval, že Miroslava Pocheho nejmenuje do čela diplomacie, i kdybyste se na hlavu stavěli. Není na čase spor vyřešit novou nominací?

Nebudu se vyjadřovat k obsahu rozhovoru mezi čtyřma očima s panem prezidentem, nikdy jsem to nedělal. Jedná se o situaci, kterou nezavinila soc. dem.

Předsednictvo ČSSD v květnu odsouhlasilo seznam jmen našich kandidátů, kde je i Miroslav Poche. Pan prezident si dlouhodobě trvá na svém zamítavém postoji, to je realita, a my ji teď musíme řešit. Bohužel nejsou zde jednoduchá řešení.

Původně jste mluvil o konci prázdnin, teď se řešení odsouvá po volbách. Proč?

Politika je někdy o umění možného. Přestože naše zahraniční politika funguje, není dlouhodobě udržitelné, aby kdokoliv zastával dva ministerské posty, a proto je nutné tuto situaci co nejdříve vyřešit. Řekl jsem po jmenování vlády, že chci situaci řešit v řádu měsíců. Jsem ten poslední, kterému by současná situace vyhovovala.

Jednáme a nechci vyjednávání vést přes média a zatěžovat tím veřejnost. Úkolem politiků je se dohodnout a o to se snažíme. Časově nyní však vstupujeme do horké fáze komunální a senátní kampaně. Čím dál více slyším z naší strany, abychom během kampaně nehrotili otázku našeho kandidáta na ministra zahraničí, že je potřeba se naplno věnovat volební kampani.

Není to tím, že nechcete vypadat nevěrohodně, když na jednu stranu vysíláte náměstka ministra obrany Jakuba Landovského do čela pražského magistrátu, a na druhou se o něm mluví jako o možném nástupci Pocheho?

V tuto chvíli je náš kandidát na ministra zahraničí jediný, a to Miroslav Poche. Jakubu Landovskému jsem žádnou takovouto nabídku neučinil a nehovořím o něm jako o kandidátovi na tento post.

Soudě podle vyjádření členů vedení nejste moc schopní se dohodnout. Přemýšlel jste o tom, že by bylo lepší o těchto věcech rozhodovat sám jako předseda strany, jak tomu bylo vždy v minulosti?

Ano, i to může být řešení. Ten čas možná přijde, ale ne teď během kampaně. Teď se soc. dem. musí naplno věnovat kampani a plně komunikovat naše recepty, jak chceme zlepšit život na venkově a ve městech. Prvořadým úkolem je obhájit a vrátit důvěryhodnost sociální demokracii, a ne plnit přední strany novin sporem o ministra zahraničí.

Nebylo by lepší, kdyby se Poche nominace sám vzdal?

To je otázka spíše na Miroslava Pocheho.

Ale ten při jednání předsednictva podle informací Práva řekl, že nehodlá ustoupit lidem kolem Zemana, Babiše a Filipa. A dodal, že by to vzdal dávno, pokud by necítil vaši podporu. Tak co s tím?

Obsah jednání předsednictva ČSSD nekomentuji. Bylo to uzavřené jednání.

Nevylučoval jste rezignaci na post šéfa diplomacie. Co kdyby prezident pověřil řízením úřadu premiéra, který tvrdí, jak aktivně dělá zahraniční politiku?

A co by se tím vyřešilo? Nechci rozpoutat během horké fáze kampaně ostrý politický konflikt s prezidentem a případně uvnitř koalice. Politici musí být schopni uvažovat o dva tři tahy napřed, to si uvědomuji jak já, tak Mirek Poche i další.

Eskalace tohoto sporu během nadcházející kampaně nikomu nepomůže, maximálně jen politickým konkurentům ČSSD. Soc. dem. nyní ve vládě prosazuje své priority, díky tomu například rostou platy a důchody. Prosadili jsme proplácení prvních tří dnů nemocenské.

Jako ministr nejen prosazuji více investic do naší policie, ale chci ji více modernizovat, aby byla schopna čelit i novým druhům kriminality a hrozeb našim občanům. Máme možnost nastolovat nová témata na vládní úrovni a chci, aby zejména během volební kampaně ČSSD komunikovala pozitivní, a ne negativní témata.