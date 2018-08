Radim Vaculík, Právo

Jste, či nejste kůň některé politické strany? Spekuluje se o vašem spojení s hnutím ANO a premiérem Babišem.



To mohu vyloučit, nejsem ničí kůň. Samozřejmě kdo bude chtít, ten mě může spojovat s premiérem, který mě navrhl na jmenování ředitelem GIBS.

Objevily se také spekulace, že jsem člověkem a vyslancem státních zástupců, ale já jsem tam sám za sebe, za osobu Radima Dragouna a budu tam dělat věci, které si myslím já, že jsou správné. Určitě nejsem ničí vyslanec, nechci být a ani nebudu.

Jaký máte s Babišem vztah? Při středečním jmenování jste se neviděli poprvé.



Na Úřadu vlády ve středu jsem se s ním viděl celkově potřetí. Poprvé to bylo poté, co proběhlo výběrové řízení, kdy mi ve velmi krátkém rozhovoru sdělil, že jsem ho vyhrál a že tedy budou následovat další věci. Vždy u toho byla přítomná třetí osoba. A když všechna setkání sečtu dohromady, tak trvala asi pět minut.

Berete se jako nezávislý člověk bez vlivu okolí, například ze strany státního zastupitelství či politiků?

Takto se samozřejmě považuju. Mám zkušenosti u policie, kde jsem působil čtrnáct let, a dalších dvanáct let na státním zastupitelství. Takže si myslím, že si dovedu sám utvořit objektivní názor na to, jak by měla generální inspekce fungovat.

Vaši předchůdci v křesle ředitele GIBS byli víceméně političtí nominanti – Ivan Bílek od ODS a Michal Murín prý od ČSSD. Vy jste na až příliš velké propojení vedení GIBS s politiky nedávno narážel. Je to pro vás zásadní problém?

Vycházel jsem dílem z veřejných a mediálních zdrojů, které nechci přeceňovat. Nicméně dnes je to bráno jako hotová věc a nasvědčují tomu zřejmě i okolnosti jejich odchodů.

Proto jsem si velmi opatrně dovolil tento závěr vytvořit a přejmout ho, nicméně jsem si vědom toho, že mediální obraz nemusí vždy odpovídat tomu, jaký ten člověk ve skutečnosti je.

Jdu s tím do toho, že nikomu na ruku nepůjdu, a to ať se jedná o zmiňované státní zástupce, nebo premiéra či kohokoli jiného. Radim Dragoun

Když to řeknu ale velmi obecně, je to problém. Jakýkoli státní orgán by měl působit zcela nezávisle. A postavení ředitele GIBS je také nezávislé. Je jmenován na dobu pěti let a jeho odvolání je skutečně velmi komplikované. Musel by se víceméně dopustit trestného činu nebo závažného jednání, kdy by byl nezpůsobilý další služby.

Ředitel tedy nemá žádný zásadní důvod, aby šel někomu na ruku. Jdu s tím do toho, že nikomu na ruku nepůjdu, a to ať se jedná o zmiňované státní zástupce, nebo premiéra či kohokoli jiného.

Nechci to skutečně žádným způsobem personifikovat či ohraničovat nějakou politickou nebo profesní skupinou.

Budete ale přímo podřízen premiérovi. Nemáte obavy z nějakých tlaků či požadavků z jeho strany? Vyvstává například otázka kauzy Čapí hnízdo, v níž je obviněn, a kde GIBS údajně prověřuje postup policie v té věci.



Pokud jde o Čapí hnízdo nebo jakoukoli jinou kauzu, tak zaprvé vůbec nevím, co inspekce prověřuje. Kdybych s vámi hovořil už v ředitelském křesle, tak bych možná věděl, co inspekce všechno prověřuje, nicméně i tak bych to nebyl oprávněn komentovat.

Pokud to řeknu obecně, v každé trestní kauze, která v této republice běží, je policejní orgán, který je do jisté míry nezávislý, a jeho činnost je dozorována podstatně více nezávislým státním zástupcem.

To znamená, že kdokoli by tedy chtěl tuto kauzu ovlivňovat, tak by s tím měl velký problém.

A ty obavy z tlaku či požadavků od premiéra, který vás jmenuje a může i odvolat?

Zatím jsem z těch krátkých jednání, která jsem absolvoval, takovou obavu nezískal. Kdybych ji měl dopředu, tak bych do té funkce samozřejmě vůbec nekandidoval a vůči tomu se vymezil. Nemám ale skutečně žádné indicie, na základě kterých bych se měl něčeho obávat.

O vás se jako o státním zástupci říká, že jste tzv. lovec soudců. Protože vaše nejznámější případy se týkaly údajné korupce několika českých soudců. Jak to vnímáte?

Je to taková vděčná mediální zkratka, nicméně je pravda, že asi žádnému státnímu zástupci v republice se nepovedlo, aby dozoroval v nějakém relativně krátkém časovém úseku pět kauz týkajících se trestné činnosti soudců.

Dělal jsem ale i jiné kauzy, které se týkaly například nelegálních obchodů se zbraněmi, měli jsme tam i uplácení jednoho odborového bosse, který si řekl o půl miliónu korun.

Je vůbec pro funkci šéfa GIBS výhoda, že jste prošel jak policií, tak státním zastupitelstvím?

Myslím si, že ano. Navíc jsem se opakovaně zabýval korupcí a trestnou činností veřejných činitelů, publikoval jsem na toto téma i nějaké články. To znamená, že i teoretická rovina k této tématice byla objektem mého zájmu.

Předchozí ředitelé přišli na post šéfa GIBS přímo od policie, vy tedy z lounského státního zastupitelství, které ale kriminalitu bezpečnostních sborů neřešilo, takže fakticky zvenčí. Je to plus, či naopak mínus?

Obecně mám zkušenost s trestnou činností, kterou GIBS dokumentuje. Jednak jde o korupci soudců, kde je charakter práce velmi podobný. Ještě před vznikem GIBS jsem se navíc zabýval ve dvou kauzách i trestnou činností příslušníků Vězeňské služby ČR, kteří poskytovali vězňům za úplatu různé výhody. I v tom směru mám tedy obdobnou zkušenost.

Necítím se být nějakým politickým nominantem, ani si nemyslím, že by to výběrové řízení bylo zmanipulované. Radim Dragoun

A považuji to skutečně za výhodu, že má člověk takový nadhled. Navíc státní zástupce je ten, který vystavuje činnosti policejního orgánu určité vysvědčení, protože je to on, kdo jde s kauzou k soudu a nese kůži na trh. A je to on, kdo čelí případné kritice ze strany soudu, pokud došlo v přípravném řízení k nějakému pochybení.

Někteří politici napadali výběrové řízení, které jste vyhrál. Je pravda, že o vašem jméně jako o horkém kandidátovi na ředitelskou funkci se hovořilo už dřív, než samotné řízení začalo. Považujete ho za transparentní?

Necítím se být nějakým politickým nominantem, ani si nemyslím, že by to výběrové řízení bylo zmanipulované. Pokud bych měl nějaké signály, že tomu tak bude, tak bych se v žádném případě takového řízení nezúčastnil.

Nikdy jsem o tom s nikým nemluvil a o ničem nevyjednával. Pouze jsem si vyhodnotil, že mé zkušenosti jsou takové, že bych mohl být užitečný, a do výběrového řízení jsem se přihlásil.

Hovoří se o tom, že jste získal i důvěru nadřízených státních zástupců, vrchní v Praze Lenky Bradáčové či nejvyššího Pavla Zemana. Bylo to důležité pro tento post?

O jejich podporu jsem nežádal a ani jsem to nějak necítil. Pokud oni byli někým dotazováni a vyjadřovali se o mně pochvalně, tak o tom mohu jen spekulovat, já to nevím.

Mluvil jste s nimi o svém záměru odejít do vedení GIBS?

Ano, s oběma jsem velmi krátce na toto téma hovořil. Oba nějakým způsobem vyjádřili přesvědčení, že by to bylo fajn, pokud by se někdo jako jsem já stal ředitelem GIBS.

V médiích jste označován za spojence Lenky Bradáčové. Považujete se za něj?

Doktorka Bradáčová je člověk, kterého si velice vážím pro její morální postoj, který zastává, také pokud jde o její profesní dovednosti.

Do této doby jsem působil v roli jejího podřízeného a myslím, že naše vztahy jsou velmi korektní. Ale abych řekl, že jsem její spojenec, to je takové spekulativní slovo.

Existuje nějaký kostlivec ve skříni, kterého by na vás mohl někdo vytáhnout? Ať už se jedná o studia na plzeňských právech, o diplomovou práci, či něco podobného?

Nejsem si ničeho vědom. Diplomovou práci jsem psal, tuším, v roce 2003, ve značném časovém presu, protože jsem měl spojené studium. Jsou v ní překlepy, což svědčí o té časové tísni, v níž jsem ji psal, ale potvrzuje i to, že jsme ji psal poctivě.

Jestli mi tam někde vypadl nějaký odkaz, to nevím. Po obsahové stránce byla má práce hodnocena kladně, po té formální už méně kladně. Profesorka (Helena) Válková mi tam tehdy vytýkala právě to, že je tam řada překlepů a nedokončené věty.

Nicméně ta práce byla i dále základem pro mou rigorózní práci i těžištěm pro to, v čem jsem pokračoval v dizertační práci.

Jakou roli tedy měla někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO)?

Byla vedoucí všech mých prací. Takže pokud bych chtěl být nějaký rychlostudent, tak bych určitě tu práci nedělal na katedře, která byla známá tím, že se nedá nějak obejít a že je nejpřísnější ze všech. Já jsem celou dobu netušil, co se na té škole děje. Nikoho jsem k ničemu nepotřeboval a studoval řádně. Později se ukázalo, že právě katedra vedená profesorkou Válkovou vystoupila proti praktikám vedení právnické fakulty a rozjela tu kauzu plzeňských práv.

Je známé, že jste nejprve absolvoval bakalářská studia na policejní akademii a poté magisterská na plzeňských právech. Tento pětiletý obor jste zvládl za tři roky. Můžete vysvětlit důvod, jak se vám to povedlo?

Povinnosti, které jsem měl jako policista i jako student, byly velmi komplikované. Když jsem si představil, že bych se takto měl trápit pět let, tak jsem si řekl, že na úkor veškerého volného času, všeho soukromého, je pro mě výhodnější, když tomu budu věnovat velmi intenzivně dva roky. Padla na to veškerá má dovolená a studijní volno. Učil jsem se o Vánocích,na Silvestra, u moře, v den narozenin. A za cenu těchto dvou let života se mi to podařilo urychlit.

Jak?

Sloučil jsem druhý a třetí ročník do jednoho, a poté čtvrtý a pátý. A to díky tomu, že mi uznali některé zkoušky z policejní akademie. Pokud by tomu tak nebylo, nemohl bych to v životě stihnout.

Jednalo se o volitelné zkoušky typu kriminalistika, sociologie, právní filozofie. Ty mi přímo uznali a na zkoušku jsem nemusel. Složitější zkoušky anebo ty, které se učí výrazně podrobněji na právnické fakultě v Plzni, tam byla zkouška vykonaná na policejní akademii uznaná jako zápočet.

Zmínil jste své čtrnáctileté působení u policie. Co jste tam dělal?

Začínal jsem jako hlídkový policista na ulici, mimo jiné jsem sloužil na sídlišti Chanov (v Mostě). Pak jsem dělal na obvodním oddělení a poté jsem se zaměřil na hospodářskou trestnou činnost, takže jsem dělal na pražské kriminálce. A posledních pět nebo šest let jsem působil na protikorupční policii, kde jsem se zabýval nejzávažnější trestnou činností.

Jste z té doby podepsán pod nějakou známou kauzou?

Působil jsem v operativním oddělení a byl v týmu, který se zabýval kauzami Radovana Krejčíře, dále tunelováním Komerční banky nebo například tzv. kauzami uplácení poslance Zdeňka Kořistky či případem vydání stíhaného katarského prince Al Sáního.

Proč jste od policie odešel?

Musím říct, že mě poněkud frustrovala nestabilní personální situace ve vedení útvaru, která se odrážela na tom, že odcházeli ti nejzkušenější kolegové, kteří něco uměli.

V minulosti právě státní zástupci kritizovali špatnou komunikaci a spolupráci s vedením inspekce, viz kritický dopis nejvyššího státního zástupce Zemana premiéru Babišovi a jeho výtku vůči řediteli Murínovi a GIBS. Je ta spolupráce tak problematická?

Myslím si, že vždy je problém, pokud orgány činné v trestním řízení spolu nejsou schopné komunikovat, protože spolu vždy musejí táhnout za jeden provaz.

Informace, které mám, vycházejí pouze z toho dopisu zveřejněného v médiích, jiné další dokumenty jsem po nikom nechtěl. Pokud by měla být pravda to, co v tom dopisu uvádí nejvyšší státní zástupce, v takovém případě by se jednalo o závažný problém na straně generální inspekce. Jsem nicméně seznámen jen s argumentem, který zazněl pouze z jedné strany. Budiž tedy slyšena i druhá strana, než si udělám nějaký zásadní soud.

Je to věc, kterou chcete změnit?

Z mého pohledu je skutečně zásadním pojmem důvěra. Ať už kolegů v rámci GIBS, jeho vedení vůči podřízeným a naopak, dále důvěra mezi policií a GIBS, byť rozumím tomu, že se ty bezpečnostní sbory mohou dostat do role prověřovaných subjektů.

Já jsem si určitý obrázek o situaci v GIBS vytvořil a bylo by asi naivní, abych tam první den přišel se zavázanýma očima a rozkoukával se. Radim Dragoun

Ale musí být nastavena nějaká korektní spolupráce, protože řadu poznatků o trestné činnosti policistů se může inspekce dozvědět právě ze strany dalších policistů, kteří mají rozpracovanou jinou trestnou činnost. A pokud se tyto poznatky právě proto, že tam není důvěra, nedostanou k rukám příslušníků GIBS, tak se o ní ani nedozvědí a nemohou ji dokumentovat.

Máte už obrázek, jak teď vypadá situace na GIBS?

Já jsem si určitý obrázek vytvořil a bylo by asi naivní, abych tam první den přišel se zavázanýma očima a rozkoukával se.

Nicméně nějaké hodnocení bych si ponechal pro sebe a uvidíme, jestli ta realita bude natolik stejná, nebo odlišná. Dnes by bylo velice nekorektní, abych něco ze svých úsudků prezentoval v médiích.

Takže nelze říct, jestli je v dobrém, nebo špatném stavu?

Já si každopádně myslím, že je řada věcí, které by se měly celkem výrazně zlepšit.

Můžete aspoň nastínit, které to jsou?

Jde o tu spolupráci, kterou jsme zmiňovali. Pak jde o to, že by generální inspekce měla působit v předpolí té kriminality. To znamená, že by měla aktivně trestnou činnost vyhledávat.

Chystáte personální změny?

Samozřejmě bude nutné personálně doplnit inspekci. Je tam nějaký podstav a budu rád, pokud policisté, kteří se tam budou hlásit, budou pracovití profesionálové, kteří mají vysokou morální integritu. Budu rád, pokud tato kritéria splňují všichni příslušníci, kteří tam pracují.

Budete to nějak prověřovat?

Budu hovořit s vedoucími pracovníky na různých stupních o tom, jaké jsou jejich představy o dalším fungování této instituce a o jejich fungování v rámci této soustavy. Bude nutné provést inventuru, která zhodnotí jejich dosavadní působení a to, jestli je potřeba měnit strukturu organizace.

Chcete si někoho přinést do nejbližšího vedení inspekce?

Jsou tam funkcionáři, kteří tam sedí, a já nemohu spekulovat, jestli tam zůstanou, nebo nezůstanou. Poté bych se rozhodl, co dál.

Jak budete nakládat se zkouškami spolehlivosti (test příslušníků bezpečnostních sborů, jestli se třeba nechají zkorumpovat)? Budete jich dělat víc, míň, nebo je zrušíte?

Je to zvláštní institut, který nezavedla inspekce, ale byl jí svěřen zákonem.

Bude to věc, o které se bude muset debatovat. Nyní je aktuální judikát Nejvyššího soudu, který umožňuje důkazy z této zkoušky spolehlivosti použít při trestním řízení, o čemž byly dříve spory.

Pokud je to GIBS svěřeno zákonem, tak má povinnost tento institut aplikovat.

Považujete za problém, když inspekce bezdůvodně nahlíží do spisů jiných bezpečnostních složek, třeba policie, když pátráte po stejných případech?

Obecně se hovoří o tom, a bylo to zmiňováno i ve zprávě nejvyššího státního zástupce, že dochází k účelovým nahlédnutím do spisu. Vím, že se to benevolentně umožňovalo poškozeným, kteří v jiných kauzách mohli vystupovat jako pachatelé a mohli se tímto způsobem dozvědět, jaké trestní řízení je proti nim vedeno. To je samozřejmě úplně špatně.