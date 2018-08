Česko přijde s návrhem pro celou Evropu, prohlásil Babiš před jednáním o migraci

Problém migrace by se měl řešit na celoevropské úrovni, nikoliv jen na úrovni Itálie. Prohlásil to v úterý premiér Andrej Babiš krátce před odletem na Maltu a do Itálie, kde by měl problém s tamějšími šéfy vlád řešit. Debatami o kvótách se podle něj zbytečně ztratily čtyři roky. Nálada v Evropě se za tu dobu změnila, označil ji za protimigrantskou.