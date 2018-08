Barbora Zpěváčková, Novinky

„Jsou tomu téměř dva měsíce, kdy jsem byl pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí, svou funkci beru velmi vážné. Chystám se na zářijové valné shromáždění OSN,“ prohlásil Hamáček v pondělí na setkání českých diplomatů.

V posledních několika letech přitom Zeman jezdil na Valné shromáždění OSN pravidelně. Letošní neúčast je ale podle hradního mluvčího logická. „Pan prezident už na Valném shromáždění OSN řekl vše podstatné týkající se nutnosti boje s mezinárodním terorismem,“ zdůvodnil Ovčáček.

Hamáček: Jedu jako vicepremiér, ne jako ministr



Zeman požádal premiéra Andreje Babiše (ANO), aby ho v New Yorku 18. září zastoupil. Babiš ale nemá čas, pojede proto ministr vnitra a zahraničí Hamáček.

Do USA ale prý nepoletí z funkce ministra zahraničí, nýbrž z titulu vicepremiéra. „Je to prezidentská věc, pan prezident požádal pana premiéra a pan premiér mě požádal jako prvního místopředsedu vlády,“ sdělil Novinkám Hamáček.

Pokud by v polovině září měla Česká republika nového ministra zahraničí, jel by prý na akci také. Zatím to ale vypadá, že v Černínském paláci bude sedět pořád Hamáček i přesto, že sliboval, že přes prázdniny situaci vyřeší.

Babiš: Zeptejte se pana Hamáčka



Brzké řešení situace v čele diplomacie by rád viděl i premiér. „Co se týká funkce, tak jak jsem s ním naposledy mluvil, tak říkal, že to vyřeší v řádu týdnů. Doufám, že to vyřeší co nejdřív, zeptejte se pana Hamáčka,“ řekl Babiš.

Hamáček k tomu pouze utrousil, že by věc vyřešil rád co nejdříve. Zároveň ale zopakoval to, co říká už dva měsíce: „Jediným kandidátem ČSSD na post české diplomacie je europoslanec Miroslav Poche.” Toho však odmítá jmenovat prezident. Za dva měsíce se tak situace vůbec nikam nepohnula.

V pátek by se tím mělo zabývat předsednictvo ČSSD. Podle informací Práva by v Černínském paláci mohl usednout lídr pražské kandidátky Jakub Landovský. [celá zpráva] Hamáček však tuto informaci v pondělí odmítl a označil ji za ryzí spekulaci.