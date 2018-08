Karolina Brodníčková, Právo

Premiér Andrej Babiš (ANO) chtěl v úterý uctít památku obětí sovětské okupace před Českým rozhlasem, ale lidé ho vypískali a volali, že je estébák. Vy jste řekl, že je chápete.

Má to rub i líc. Od představitelů státu se očekává, že budou klást věnce a účastnit se pietních akcí, ale už svou každodenní činností a stylem komunikace by měli naplňovat ideály liberálně demokratické politiky ČR, zvlášť když si připomínáme takto závažný moment v historii.

Jenže řada politiků události relativizuje včetně premiéra, který se nedávno na tiskové konferenci velmi podivně vyjádřil na adresu okupantů slovy „kdo to byl, nevím, lidi říkali, přišli Rusáci“.

Lidé, kterých se to osobně týká, a pamatují to, to samozřejmě vnímají citlivěji. A premiérova finální reakce na pískot na závěr, že děkuje za rostoucí preference hnutí ANO, to na pietu rozhodně nepatřilo.

Když podle vás Babiš nereprezentuje liberální demokracii, proč piráti nemají problém usednout v radě vlády pro informační společnost?

To s tím vůbec nesouvisí. Veškerá činnost politiků má přece nějakou pragmatickou rovinu, která se týká schvalování zákonů a podobně. Digitalizace je nástroj, ne ideologie, i když může být použitá pro ideologii, cenzuru, potlačování názorů a šmírování, a proti tomu také Piráti bojují. My nejsme trucopozice, která bude negativní ke všem návrhům vlády.

Zkrátka pieta je emoční věc, přišli tam lidé vzpomínat na události v roce 1968 a upozornili na to, že osoba premiéra Babiše jejich ideály nenese. To nesouvisí s tím, že jako piráti hlasujeme pro dobré návrhy a kritizujeme ty špatné.

Nemáte pocit, že vládě, kterou kritizujete, ve Sněmovně pomáháte? Například jste podpořili její verzi zvyšování důchodů, aby senioři nad 85 let dostali tisíc korun navíc, oproti verzi senátní, která měla tisícovkou polepšit všem, kdo pobírají penzi 25 let.

My pomáháme lidem a plníme svůj program. Programy stran holt jsou někdy podobné. Jen proto, abychom nepomáhali vládě, přece nebudeme proti zákonu, který je přínosem pro české lidi. Když někdo připraví dobrý návrh, který pomůže občanům, tak Pirátům nezáleží na tom, kdo ho navrhne.

Nevidím rozdíl mezi politikou Babiše a tou, která se tu dělala třicet let po listopadu

Navenek to může působit tak, že se ve Sněmovně vytvořila skupina, ve které jsou Piráti vedle komunistů i SPD a která občas pomáhá vládě s jejími návrhy.

Když se podíváte, jak Piráti hlasují ve Sněmovně, tak zjistíte, že jsme naprosto autentičtí. Nelze říci, že se přikláníme k těm nebo oněm. To, co jste řekla, je až mediální interpretace skutečného dění.

Snažíme se popisovat své kroky na našich internetových stránkách, byl bych rád, kdyby se na to lidé podívali. Šli jsme do politiky dělat politiku jinak. Já nevidím rozdíl mezi politikou, kterou dělá Andrej Babiš, a tou, která se tu dělala třicet let po listopadu. Styl je velmi podobný: korupce, klientelismus, elitářství.

To jsou silná slova. Nějaký příklad máte?

Andrej Babiš s politiky minulé éry vesele spolupracoval. Pak ho přestalo bavit doprošovat se ČSSD a dalších a rozhodl se do politiky jít sám. Vzhledem k věcem, které objevujeme již z dob vlády koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, kdy byl pan Babiš na ministerstvu financí a na dopravě seděl za ANO pan Ťok, nebojím se říci, že penězotoky v rozporu s určením tekly vesele dál, stejně tak dotační programy.

V ČR se nenosí krabice s vínem. Korupce je systémová deformace zakázek a dodávek služeb a práce pro stát. Andrej Babiš je celou dobu i nyní v největším střetu zájmů v historii ČR a nejedná se jen o dotace pro Agrofert, Uniles a další firmy. K řadě věcí jsme předložili veřejnosti důkazy.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš věří, že strana v Praze uspěje.

FOTO: Petr Horník, Právo

Je důležité si uvědomit, že premiér je trestně stíhaný a jeho kauza je u soudu. Do důležitých pozic si obsadil „své lidi“ často spojené s holdingem, takže nepotismus se opakuje. Není protikorupčním bojovníkem, protože návrhy, které mají omezit korupci, blokuje nebo rozmělňuje. Jako například návrh nominačního zákona z pera pirátů, který přepsala vláda do formy „nezávazný“.

Víte, naše politika nestojí a nepadá s kritikou Andreje Babiše, co však chceme, aby od nás bylo slyšet, je kritika tohoto stylu politiky. Ta se neliší od předchozích vlád. Podíváte-li se na historii pana Kalouska, Paroubka, Topolánka… Andrej Babiš je úplně stejný, jenom je nejbohatší a má navíc média.

Řada lidí ve Sněmovně si ty peníze za svou práci nezaslouží

Co říkáte na vládu ANO a ČSSD? Je lepší než Babišova první jednobarevná vláda?

Je chudší o některé původní ministry. Třeba pana Pelikána (spravedlnost), i když selhal v digitalizaci, jsem chápal jako kladnějšího ministra než třeba pana Ťoka (doprava), kterého Babiš nejdřív pohřbil a posléze slavně zase očistil a teď tam sedí jako slavný stavitel dálnic, který postaví ročně podle Nejvyššího kontrolního úřadu asi 18 kilometrů.

Vláda je divná, je v ní pan Toman (zemědělství), muž blízký Hradu, jsou tam ministři s firemními vazbami, ČSSD tam má vicepremiéra Hamáčka, který sedí na dvou židlích. My bychom s ním strašně rádi řešili digitalizaci, protože spadá hlavně pod vnitro, ale nevíme, jestli se tomu může pan Hamáček věnovat, když má ještě resort zahraničí. Vláda nevznikla pozitivně, vznikla dohodou, opírá se o komunisty…

Mě se nedávno někdo ptal, jaký byl můj nejemotivnější moment ve Sněmovně, a já si myslím, že to bylo finální hlasování o důvěře této vládě. Když jsem se koukal na obličeje lidí, kteří řekli vládě „pro návrh“, tak to nebyly nadšené pozitivní energické výrazy důvěry, ale utrpení a stud.

Ve středu jste protlačili na program schůze Sněmovny zákon, který má zbrzdit růst platů politiků. Není to z vaší strany předvolební populismus?

Ne, je to v našem programu do Sněmovny a trváme na tom. Celý systém platů politiků je špatně. Je tu nějaká výměra, potom nějaké náhrady a odměny za funkce a další složky platu. Byl bych radši, kdyby byla pevně stanovená odměna, bonus bych dával jen například za předsedání výboru, protože s tím je spojena složitější práce.

Aby politikům najednou vyskočil plat o dvacet procent, to mi připadá nemravné. Otázka je, co občan za ty peníze, které politik dostává, má. Musím říct, že když to člověk dělá poctivě a svědomitě, tak v porovnání s komerční sférou to nejsou závratné peníze.

A neměli by politici dostávat velké peníze, aby byli odolní proti korupci?

Když vidím, jak se chovají někteří poslanci napříč spektrem, na jejich docházku, chování na plénu, jak pracují ve výborech, tak mám pocit, že peníze nemají žádný pozitivní efekt. Někteří poslanci by podle mého názoru na takový plat, jaký tady berou, v komerční sféře nikdy nedosáhli. Chovají se jen jako hlasovací těleso než jako aktivní a sebevědomí poslanci, kteří naplňují svůj mandát.

Plat politiků je na jednu stranu nyní přiměřený, měl by se ale navázat na reálný výkon ekonomiky. Protože když se platy politiků počítají z platů v nepodnikatelské sféře, tak si politici mohou sami sobě de facto zvyšovat plat zvyšováním peněz ve státním segmentu. Nikomu nikdy nikdo a nikde nepřidá dvacet procent za neměnný obsah práce. My jsme nedostali víc legislativy. Naopak, řada lidí ve Sněmovně si ty peníze za svou práci nezaslouží a měli by být rádi za to, co dostávají teď. Proto chceme platy zamrazit.

Ale podle vládního návrhu se platy politiků od ledna stejně zvednou. Myslíte, že stihnete zákon schválit do konce roku, aby to nebylo o 20 procent?

Platy politiků se podle koeficientu zvedají tak, jak rostou platy ve státní správě, na jejichž růst je koeficient výpočtu ze zákona navázaný. Vládní návrh zafixuje původní koeficient. Šli jsme proti nemravnému růstu o 20 procent.

Je naše zásluha, že jsme projednávání zpomalení růstu platů vůbec vytáhli a protlačili na schůzi Sněmovny. Návrh na zpomalení jde teď do druhého čtení, legislativním procesem musí projít do konce roku, podle mě tu šance je. Piráti navíc ve druhém čtení navrhnou, aby se platy politiků odvíjely od průměrných platů v celé ekonomice, ne pouze od veřejného sektoru.

V rámci strany máme lidi vzdělané a bystré a méně vzdělané a méně bystré. To je normální

Jaký zisk ve volbách byste pokládal za úspěch?

Chceme vyhrát v Praze, ostatně poslední průzkumy některých politických stran říkají, že tuto ambici Piráti naplní. Ale záleží na tom, jak se bude vyvíjet povolební vyjednávání. Bojím se, že dojde k dohodě ANO a ODS.

My máme tzv. pirátské bašty v Kutné Hoře, Nymburku a tam bychom chtěli mít nad deset procent. A pak jsou další místa, kde si věříme, jako je např. Písek, Brno, Mariánské Lázně, Jablonec a tam bychom chtěli uspět výrazně.

Troufáte si říci, že vyhrajete v Praze i Brně?

To nevím, se situací v Brně se seznámím v sobotu. Jdeme tam samostatně. Ale myslím si, že jsme tam bodovali například v zavedení participativního rozpočtu, který Brno pilotuje. Ukázali jsme, jak naše principy fungují.

Jsou nějaké strany, které pokládáte za přirozeného partnera pirátů na komunální úrovni? A neříkejte mi klišé, že koalice se uzavírá po volbách.

Já věřím, že součástí kampaně v rámci komunálních voleb musí být povolební strategie, ve které voličům řekneme, jaké budou naše kroky po volbách. Stejně jako jsme to měli ve sněmovních volbách loni. Řekneme, co chceme prosazovat, s kým jsme ochotni jednat a s kým ne.

Je dost jasné, že s SPD, vzhledem k jejich pověsti a rétorice, je spolupráce vyloučená. S KSČM asi také, i když musím říct, že neznám situaci v nějakých menších obcích, kde je politika definovaná lidmi, ne stranickým programem. Jsou prostě lidi, se kterými nemůžeme respektovat dohodu a podepsat jejich účast. V Praze jsme takto odmítli například Karla Březinu (ČSSD).

Lídr ANO, podnikatel Petr Stuchlík, kritizovaný oponenty za to, že byl lichvář, vám nevadí?

Vadí. Ale jsem jen člen pražské organizace, budu tedy o volební strategii hlasovat. Návrh musí předložit lídr Zdeněk Hřib. Bude o tom normálně debata v krajském sdružení, kde je přes sto lidí. Předpokládám, že se o tom bude debatovat v horizontu dvou týdnů.

Spekuluje se, že se s ANO domlouvá ODS. Šli by s nimi do koalice i Piráti?

Záleží, kteří lidé by byli nominováni do rady. ANO v Praze odvedlo velmi špatnou práci. Ale o tom já nerozhoduji, o tom rozhoduje republikový výbor, případně celostátní fórum.

Jsou Piráti v Praze politicky zralí na to, aby řídili Prahu?

Taková otázka mi připadá dost vtipná. Když si vzpomenu, s jakými zkušenostmi do vedení města nastoupila Adriana Krnáčová (ANO)...

Také sklidila kritiku a už nekandiduje.

I tady v poslaneckém klubu, i v rámci strany máme lidi vzdělané a bystré a méně vzdělané a méně bystré. To je normální. Myslím, že jsme kompetentní. Rozumíme financování města.

Politická zralost je bohužel i politická protřelost. Víte, jak to tzv. funguje. Jsem rád, že takové „dovednosti“ nemáme. Dokážeme dostat lidi ke stolu, dokážeme se poradit, nejsme naivní. U mého stolu seděl ředitel ČEZ Daniel Beneš, ředitel Vodafone ČR Petr Dvořák, ředitel České televize Petr Dvořák. I ve fungování města, jako je Praha, je to o synergii zájmů a nejdůležitější zájem je zájem lidí.