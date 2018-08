koc, ren, Novinky

Před kostelem se před obřadem shromáždilo několik stovek lidí. Pohřbu se zúčastní i náčelník generálního štábu Aleš Opata a ministr obrany Lubomír Metnar. Nad městem proletěly gripeny.

Rodina si nepřála přítomnost médií na obřadu.

Martin Marcin

FOTO: Ministerstvo obrany ČR

Vojáci byli povýšeni



Všichni tři vojáci byli ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO) povýšeni in memoriam do hodnosti štábního praporčíka a všichni budou mít pohřeb s vojenskými poctami.

Marcin se v Chomutově narodil a žil zde do doby, než byl pracovně převelen k posádce do Tábora. Podle příbuzných uvažoval o tom, že se do rodného města jednou vrátí.

Dětství trávil v Jirkově, který s Chomutovem sousedí. „Řada jeho vrstevníků si ho pamatuje. Chceme se vší úctou vyjádřit čest jeho památce a upřímnou soustrast blízkým. A tiše vzpomenout s hrdostí v srdci. R.I.P.“ vyjádřilo vedení Jirkova na Facebooku města lítost nad tragickým koncem svého někdejšího obyvatele.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ se štábními praporčíky in Memoriam - Martinem Marcinem, v úterý 14. srpna od 12.00 hod v kostele sv.... Zveřejnil(a) Armáda České republiky dne Pátek 10. srpen 2018

Po základní škole absolvoval Marcin studium v Schole Humanitas v Litvínově. „Čestný, pracovitý a férový kluk. V mládí dělal závodně kanoistiku, s našimi žáky jezdil na kurzy jako vodácký instruktor. Po absolvování školy se stal vojákem z povolání a účastnil se řady zahraničních misí. Naposledy jsme se viděli na srazu školy v listopadu. Martine, díky za všechno a navždy ahoj!“ vzkázala Martinovi jeho škola.

Zleva Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek

FOTO: Ministerstvo obrany ČR

Pohřeb Kamila Beneše (28) se uskuteční od dva dny později v Hluboké nad Vltavou od 10. hodin. Nejmladší z vojáků, pětadvacetiletý Patrik Štěpánek bude mít pohřeb 17. srpna ve 13. hodin. [celá zpráva]

Martin Marcin měl hodnost rotného, Kamil Beneš s Patrikem Štěpánkem byli desátníky, a patřili tedy do sboru poddůstojníků. Zatímco Marcin byl v Afghánistánu již na své páté misi, pro Beneše se Štěpánkem to byla první zahraniční mise.

Tři čeští vojáci padli v Afghánistánu v neděli 5. srpna při hlídce několik kilometrů od spojenecké základny Bagrám. Současně s nimi byli vážně zraněni při útoku sebevražedného atentátníka afghánští a američtí vojáci. [celá zpráva]

Těla padlých vojáků byla do Česka převezena minulý týden ve středu. Přepravil je armádní speciál v doprovodu dvou gripenů. Na letišti jim vzdali hold nejvyšší ústavní představitelé i zástupci armády. [celá zpráva]

Pieta na ploše ruzyňského letiště

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Všichni tři padlí sloužili u 42. mechanizovaného praporu v Táboře. Česká armáda poslala od roku 2002 do Afghánistánu více než 9000 vojáků, 13 z nich zahynulo.