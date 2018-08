Novinky

Babiš se ke kauze H-System vrátil na facebooku a nepřímo tak reagoval na slova předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, který minulý týden po jednání s prezidentem Milošem Zemanem řekl, že do kauzy H-System by měl vstoupit stát. [celá zpráva]

Premiér na tato slova reagoval po svém. „Někdo říká, že by měl ten průšvih za víc než dvě miliardy, který tehdy způsobil pan Smetka a spol, zaplatit stát. Tak fajn, a co by na to řekli lidi podvedení v ostatních kauzách?” položil si otázku a vyjmenoval několik kauz především z období transformace v 90. letech.

„Třeba jen v Union bance uvízlo 75 tisíc věřitelů okradených o 17 miliard. A co kauza Trend, litoměřické fondy, Agrobanka, IPB, Harvardské fondy, CS fondy, Motoinvest, Futurum Aurum, kampeličky, Key Investments?” položil si otázku a označil kauzy za „tunelářskou epidemii”, kterou přičetl na vrub ODS.

Premiér Andrej Babiš (vpravo) po jednání zástupců bytového družstva Svatopluk s konkurzním správcem Josefem Monsportem. Přihlíží senátor Jiří Čunek (druhý zprava) a Martin Junek (vlevo)

Premiér se snaží moderovat jednání mezi správcem konkurzní podstaty Josefem Monsportem a sdruženími, která zastupují poškozené klienty společnosti. Části z nich nicméně nyní hrozí, že se na základě verdiktu Nejvyššího soudu budou muset vystěhovat ze svých domů, které si po krachu H-Systemu dostavěli.

Experti upozorňují, že případné odškodnění všech klientů H-Systemu by mohlo vést k vlně žalob. [celá zpráva]

„Poslední slovo bude mít ale vždycky soud. Na to máme justici, aby v takových případech rozhodovala, ne politici,” připomněl Babiš, který si momentálně užívá dovolenou.