Karolina Brodníčková, Jan Martínek, Právo

Spolupráci s ANO po říjnových volbách do magistrátu vyloučil pouze lídr kandidátky Praha sobě Jan Čižinský, starosta Prahy 7 a poslanec. Ostatní odmítají pouze Okamurovu SPD nebo KSČM. O spojenectví ODS a ANO na pražském magistrátu se v kuloárech hovoří už delší čas a někteří členové ODS pod podmínkou anonymity přiznávají, že lepšího koaličního partnera nejspíš nenajdou.

„Nezbyde nám nic jiného než se spojit s ANO. Lidé ze současné Trojkoalice jsou pro nás nepřijatelní,“ řekl Právu před časem zdroj z pražské ODS. Zároveň ale ve straně panuje obava, co by její voliči řekli na mesalianci s hnutím, které na parlamentní úrovni silně kritizuje.

Pražský lídr ODS Bohuslav Svoboda nicméně odmítl, že by s ANO již o možné spolupráci jednal. „Je to naprostý nesmysl,“ řekl Právu. Povolební koalici s ANO ale nevyloučil. „Pro nás je přijatelný každý, se kterým najdeme programový průnik a s kým se bude dát komunikovat, což je někdy problém,“ uvedl. Spolupracovat nechce pouze s extremisty a KSČM.

„Nevím o jednáních našeho vedení s lídry jiných politických stran. Ale to, že se politici potkávají a mluví spolu, je normální,“ řekla Právu místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Koalice TOP 09, STAN a lidovců pod značkou „Spojené síly pro Prahu“ by s ANO spolupracovala jen v nejzazším případě.

„Dávám tomu promiloidní šanci, bylo by to v krizové situaci, pokud by nebylo možné sestavit funkční radu. Ale já si to nepřeji,“ zdůraznil lídr kandidátky, europoslanec a šéf topky Jiří Pospíšil. „Chceme hnutí ANO ve volbách porazit,“ dodal.

Případná dohoda mezi ODS a ANO by jej však nepřekvapila. „Já pouze vnímám, že hnutí ANO a ODS už dnes spolu spolupracují na úrovni městského zastupitelstva, kde se spolu snažily protlačit kontroverzní návrh rozdělení Prahy na volební obvody,“ řekl Právu Pospíšil.

Za blízké strany pro utvoření koalice pokládá piráty, ODS, případně Čižinského projekt Praha sobě. Pospíšil vyloučil spolupráci s komunisty a SPD.

Podobně se k možným povolebním vyjednávám staví dvojka kandidátky, právnička Hana Marvanová, kterou nominovalo STAN.

„Skládat koalice před volbami mi připadá nevhodné a neuctivé k lidem. Ale v žádném případě bych nechtěla, aby se na vládě v Praze podílely extrémistické strany nebo strany, které nepovažuji za demokratické. Praha by si zasloužila, aby ANO v Praze nevládlo, aby Praha volila jinak,“ sdělila Právu.

Podobně se k volbám stavějí piráti, kteří si věří, že v hlavním městě vyhrají. „Před volbami budeme mít schválenou povolební strategii, v té bude řečeno, se kterými stranami se nebudeme spojovat a jaké budeme mít požadavky na radní. Bude tam uvedeno, že nepůjdeme s KSČM ani s SPD, protože to jsou strany, které považujeme za extremistické,“ řekla Právu pirátská jednička v Praze lékař Zdeněk Hřib.

Hnutí ANO podle jeho názoru na seznamu pro spolupráci „zakázaných“ stran nebude. „Radní nesmějí být trestně stíhaní, případně odsouzení. Já osobně budu prosazovat, že radní nesmějí být kumulátoři funkcí. Je otázka, koho ANO nominuje do rady, o jejíž podpoře bychom se bavili,“ dodal Hřib.

Soc. dem. vylučuje spolupráci jen s SPD

Pražský lídr ANO Petr Stuchlík by prý podmínkám pirátů vyhověl. „Nicméně musím zdůraznit, že schválení každého vstupu do koalice bude podléhat schválení všech pražských pirátů,“ uzavřel Hřib.

Striktní tak zůstal ve svém postoji pouze Čižinský, který nedávno v rozhovoru pro Právo řekl: „Určitě nechceme jít s ANO a ODS a samozřejmě s extremisty. U ostatních je to otevřené.“ Svou volbu vysvětlil slovy, že ANO a ODS podle něj chápou politiku pouze jako byznys.

Méně požadavků si klade ČSSD, která ze spolupráce vylučuje pouze SPD. „Koalice se dělají po volbách, ale určitě bych do ní nešel s SPD, ve straně k tomu máme dokonce usnesení sjezdu,“ řekl Právu Jakub Landovský, který soc. dem. v Praze do voleb vede.

Jednička KSČM v hlavním městě Marta Semelová nevylučuje z povolební spolupráce nikoho. „Nemá smysl před volbami říkat, s kým ano a s kým ne. Máme svůj volební program a ten chceme plnit. Pokud budeme mít s jinou politickou stranou programový průnik např. v sociální oblasti, tak jsme ochotni spolupracovat,“ uvedla pro Právo.

SPD si také žádné jiné podmínky neklade. „Nechci jít do koalice s nikým, kdo by byl zaměřený na korupci, výprodej města. To v žádném případě. Jinak si myslím, že s každým, kdo to myslí dobře, ano. Jsme otevřená platforma, u nás rozhoduje program a osobnosti, aby to byli slušní lidé,“ řekl Právu lídr SPD v Praze Hynek Beran.

Volby do vedení měst a obcí a do třetiny Senátu se budou konat 5. a 6. října. V minulých komunálních volbách v roce 2014 vyhrálo v Praze hnutí ANO s 22 procenty, následovala je TOP 09 s 20 procenty, třetí skončila Trojkoalice KDU-ČSL, STAN a SZ s 11,2 procenta.

Čtvrtá skončila ODS s 11 procenty, za ní následovala ČSSD s 10,4 procenta, komunisté s 5,9 procenta a piráti s 5,3 procenta. Předchůdce SPD, hnutí Úsvit, dostalo jedno procento.