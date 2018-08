Milan Vojtek, Právo

Takovým případem bylo zajištění vozu, v němž do republiky po dálnici D2 mířil bulharský řidič převážející čtveřici nelegálních migrantů z Íránu. „Byla to rodina, dva bratři a dvě sestry. Chtěli se dostat do Německa. Sice požádali o azyl v Maďarsku, byla to ale jen zástěrka, aby se dostali dál do Evropy,“ uvedl vedoucí odboru cizinecké policie Jihomoravského kraje Miroslav Tóth.

Navzdory tomu ale příliv migrantů prokazatelně slábne. Na jižní Moravě jich policisté za polovinu letošního roku zadrželi 19, proti 97 za celý předchozí rok. Proti extrémům v roce 2015 a 2016 je to číslo zcela mizivé. Kontroly dění na hranicích ale pokračují stále, ať se jedná o hlavní silniční tahy, železnici i zelenou hranici.

Cizineckou policii zaměstnávají i kontroly pobytů zahraničních občanů ve vnitrozemí. Za první půlrok zjistili 165 lidí bez oprávnění k pobytu, tedy například ty, kteří po skončení platnosti víza od nás neodcestovali. „Tam se stav v podstatě nemění, loni jsme měli za celý rok 332 případů,“ dodal Tóth.

Kontroly cizinecké policie ve vlaku

O další práci se policii starají cizinci, kteří u nás nelegálně pracují. Za půl roku jich policisté zajistili 191, loni za celý rok 392. Jejich pobyt u nás pak končí správním vyhoštěním.

„Do této skupiny patří například Ukrajinci s legálním pobytem v Polsku, kteří ale přijíždějí pracovat k nám. V poslední době se pak objevují další případy podvodného vydávání cizinců za rumunské občany,“ řekl šéf cizinecké policie.

Firmy, kde tito lidé pracují, přitom často ani netuší, kdo je v jejich výrobních halách. Personalisté dostanou kopie rumunských pasů, do továrny ale dorazí dělníci z Ukrajiny či Moldávie. „Pak to končí tím, že na ně promluví někdo rumunsky a oni mu nerozumějí. Následuje složitě šetření, které provádí další instituce. My se věnujeme pravosti těch údajně rumunských pasů,“ vysvětlil Tóth.

Kontrola v ubytovně pro cizince v Zábělech.

Policistům na hranici pomáhá moderní technika, terénní vozy, čtyřkolky, drony, takzvaný schengenbus s vybavením pro okamžitou kontrolu pravosti dokladů či zařízení schopné podle tlukotu srdce zjistit na ložné ploše uzamčeného návěsu nelegálně přepravovanou osobu

„Skvělým pomocníkem jsou dalekohledy, které máme k dispozici. Jsou původně určené pro službu na moři a udivují nás kvalitou optiky,“ řekl Právu jeden z hlídkujících policistů. I tak je ale občas zajištění migrantů spíše dílem náhody či spolupráce se zahraničními kolegy.

