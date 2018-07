Barbora Zpěváčková, Novinky

Paroubek se do Senátu přihlásil v pondělí, kandiduje jako nezávislý v Ostravě. Původně se chtěl o senátorské křeslo ucházet s podporou sociální demokracie. Předsednictvo ČSSD ale v červnu rozhodlo, že mu podporu nedá, i když za to lobboval šéf strany Jan Hamáček. [celá zpráva]

Navzdory rozhodnutí předsednictva Paroubka osobně podpoří Hamáček, Zimola i místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel. „Podporu v kampani přislíbili jak místopředseda vlády Jan Hamáček, tak i první místopředseda ČSSD Jiří Zimola a místopředseda Poslanecké sněmovny a krajský předseda ČSSD Tomáš Hanzel,“ oznámil Paroubek.

Hamáček v tom žádný rozpor nevidí. „Avizoval jsem to už v době, kdy o tom předsednictvo hlasovalo. Řekl jsem, že já osobně Jiřího Paroubka podpořím. Pojedu ho podpořit do Ostravy. Není to navzdory předsednictvu, můžu ho podpořit jako nezávislého kandidáta,“ řekl Novinkám.

Šéf senátorského klubu ČSSD Petr Vícha, který se stavěl proti podpoře Paroubka, uvedl, že o Hamáčkově rozhodnutí neví, ale problém v tom nevidí.

Byl velmi dobrým a úspěšným předsedou vlády, ale pak se to zlomilo a šlo to z kopce Petr Vícha, předseda senátorů ČSSD

„Nikomu bych nevyčítal, zda ho osobně podpoří. Jestli bude zvolený a vstoupí do klubu ČSSD, tak ten klub si s tím poradí,“ sdělil Novinkám Vícha.

Dodal, že nepodpora v předsednictvu byla velmi těsná. „Je to kontroverzní záležitost, jsou pro i proti. Byl velmi dobrým a úspěšným předsedou vlády, ale pak se to zlomilo a šlo to z kopce,“ komentoval Vícha.

Po červnovém hlasování předsednictva Paroubek prohlásil, že rozhodnutí vnímá jako podraz a že kandidovat určitě bude. Expremiéra poté podpořili ostravští sociální demokraté, kteří také sbírali potřebné podpisy pro Paroubkovu kandidaturu.

Paroubek se chtěl do ČSSD vrátit



Paroubek vstoupil do ČSSD v roce 1989. O čtyři roky později neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Šéfem soc. dem. a premiérem se stal v dubnu 2005, v čele strany byl v letech 2006 až 2010.

I když ve sněmovních volbách v roce 2010 ČSSD zvítězila s 22 procenty, Paroubek nedokázal znovu sestavit vládu. Rozhodl se proto z čela soc. dem. odejít, nahradil ho Bohuslav Sobotka. Parobuek v roce 2011 z ČSSD vystoupil.

Ještě ten samý rok založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách utrpěla debakl. Z politiky odešel v roce 2014. Vloni se chtěl vrátit do ČSSD, proti tomu se ale postavil obvodní výkonný výbor v Praze 5.