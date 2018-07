Jan Menšík, Právo

Právo získalo e-mail, který v úterý 24. července rozeslal jednatel Fair Creditu Tomáš Konvička zaměstnancům společnosti zabývající se nebankovními půjčkami.

Konvička v e-mailu podřízené informuje o „naprosto zásadním milníku“.

„Včera se nám podařilo dotáhnout do úspěšného konce strategické partnerství s jednou z nejvýznamnějších bank v celém středoevropském prostoru a bankou J&T,“ uvedl Konvička.

„J&T bude klíčovým finančním partnerem FCC (Fair Credit Czech) a zajistí pro naši společnost financování dalšího strategického rozvoje. Dále J&T vstoupilo do FCC i majetkově, kdy získalo minoritní podíl na entitě FCC,“ napsal dále. Právo o chystaném vstupu J&T informovalo v pátek, zástupci obou stran se odmítli vyjádřit s odkazem na obchodní tajemství.

Tkáč a Jakabovič vlastní na pražském Starém Městě velký pozemek, na němž stojí hotel InterContinental. Součástí jejich pozemku je i přilehlá piazzetta, kterou se miliardáři snaží již delší dobu zastavět.

Tak by se mohlo změnit po zástavbě náměstí Curieových. Z pohledu od Staronové synagogy

Kvůli nevoli Pražanů a současnému územnímu plánu, který piazzettu označuje jako náměstí, a tedy jako nezastavitelné území, se jim to nepodařilo.

V případě, že by se Stuchlík stal v podzimních volbách novým primátorem, podílel by se na přijetí návrhu nového metropolitního plánu města, který už piazzettu umožňuje zastavět až osmipatrovou budovou, z čehož by miliardářům mohly plynout stamiliónové zisky.

Jak vysoký majetkový podíl ve firmě banka získala, nechtěl v pátek Konvička Právu říct.

Ještě na středeční schůzce s redaktorem Práva odmítal potvrdit, zda existuje mezi firmou a bankou dohoda. Argumentoval ochranou jeho firmy v konkurenčním prostředí.

Pasivní investor, zatím bez zisku

Podle dřívějšího vyjádření Martina Nejedlého, který je Stuchlíkovým obchodním partnerem a spoluinvestorem, drží dohromady oba podnikatelé ve firmě 91procentní podíl a firma je momentálně ve ztrátě přibližně 350 až 400 miliónů korun.

Sám Stuchlík se pro Právo označil pouze za pasivního investora, který se na chodu firmy nijak nepodílí. „Petr Stuchlík má ve firmě přibližně dvacetiprocentní podíl, ale na jejím řízení se nijak nepodílí a ve firmě fyzicky nikdy nebyl,“ řekl Konvička ve středu Právu s tím, že Stuchlíkovi doposud nepřišla z firmy ani koruna.

Pokud by se však firma zbavila nakumulovaných ztrát a začala by vydělávat, zisky by plynuly všem investorům, tedy i Stuchlíkovi.

Ten na přímou otázku Práva, zda je podle něj v pořádku, aby budoucí možný primátor Prahy byl zavázaný firmě, která má v Praze velké developerské plány, nereagoval.

Fair Credit se zabývá poskytováním nebankovních půjček do výše 150 tisíc korun prostřednictvím obchodních zástupců přímo do domu. Úroky jsou proti běžným bankovním úrokům mnohonásobně vyšší. Konvička výši úroků vysvětluje vysokými náklady na provoz a vymáhání splátek.

V obchodním rejstříku jsou pod názvem Fair Credit zapsány čtyři firmy. Fair Credit Czech, Fair Credit International, Fair Credit Holding a Fair Credit Inkasní. Druhá ze jmenovaných, Fair Credit International, se v minulosti pokoušela získat od České národní banky (ČNB) licenci na poskytování půjček, svou žádost ale později stáhla.

Česká odnož Fair Credit Czech poté licenci potřebnou k poskytování nebankovních půjček nabyla tak, že koupila společnost M-PROFIN, která licenci od ČNB už měla.