Karolina Brodníčková, Právo

„Já mám svědomí čisté. Celý proces vydávání majetku byl po celé čtyři roky podroben přísnému sledování ze strany zřízené vládní komise pro dohled nad církevními restitucemi, kterou navrhla ČSSD a ve které byli zástupci všech koaličních stran včetně současného premiéra Andreje Babiše,“ řekl Právu exministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Nevidí moc možností, jak by šéf resortu mohl vydání majetku církvím zvrátit. „Popravdě by mě zajímalo, jaké konkrétní kroky po zjištění komise, kdyby nějaké bylo, může udělat. Já tam moc možností nevidím,“ dodal. Za logické by považoval, kdyby se Toman nejdříve seznámil s výsledky předchozí vládní komise, která církevní restituce sledovala.

„Toto mi připadá, že chce dělat něco, jen aby to dobře vypadalo,“ podotkl Jurečka.

Obdobně v pátek hovořil i předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Majetek v restitucích se vydával většinou rozhodnutím pozemkového úřadu, to může přezkoumat soud, pokud se jedna ze stran na soud obrátí. Ad hoc sestavený auditní orgán nemá žádné pravomoci,“ podotkl.

Komunisté audit vítají

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil zdůraznil, že s postupem vlády nesouhlasí. „Je to nekorektní vůči církvím, kterým stát něco vydal a k něčemu se zavázal. Představitelé státu nyní zpochybňují to, co stát před několika lety církvím slíbil. Je zřejmé, že je to snaha vyjít vstříc komunistům a lidem kolem Miloše Zemana,“ řekl Právu.

Stejně negativně na věc nahlíží i předseda ústavně-právního výboru Sněmovny Marek Benda (ODS). „Co si od toho slibuje? Utratí za audit milióny ze státních prostředků. Je to jen součást proticírkevní rétoriky vlády podporované komunisty. Nedokážu si představit, že by se zjistilo, že by se vydaly církvi majetky, které jí nepatřily. Připadá mi to jen jako práce pro práci a součást proticírkevní propagandy,“ sdělil Právu Benda.

Naopak komunisté, kteří s podporou ANO a ČSSD zákonem požadují dodatečně zdanit náhrady za nevydaný majetek církvím, Tomanův krok vítají. „Revize církevních restitucí je dlouhodobý programový požadavek KSČM ještě z dob, kdy vznikající Sobotkova vláda toto téma vzdala na účet vládnutí s lidovci,“ uvedl pro Právo šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Jak Právo informovalo v pátek, Toman se chystá na svém resortu zřídit na přelomu července a srpna speciální komisi pro audit církevních restitucí, ve které by mimo jiné měl usednout i bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD). [celá zpráva]

„Komise prověří postup Lesů ČR, Státního pozemkového úřadu a všech podřízených organizací, které v minulosti cokoliv vydaly církvi,“ řekl Právu Toman. Audit se také zaměří na otázku, zda byly při vydávání majetku respektovány dekrety prezidenta Beneše. Podle zákona o církevních restitucích státní instituce majetek zabavený podle dekretů vydat nesmí. Restituce se týkají pouze majetku zabaveného po 25. únoru 1948.

Pokud by audit zjistil, že v některém případě postupovaly státní instituce špatně, věc přeberou právníci. Církevní majetek byl odhadnut na 134 miliard korun, z toho stát vydal pole a lesy v hodnotě 75 miliard korun, zbylých 59 miliard korun slíbil splatit během třiceti let. S inflací by částka mohla dosáhnut až sto miliard.